AK Parti'nin Esenyurt Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete olan sevgiyi sadece lafta bırakmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda yatırımlarımızla eserlerimizle hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece-gündüz gayret ediyoruz." dedi.



Erdoğan, partisinin Esenyurt'taki mitinginde vatandaşlara seslendi.



Son seçimden bir gün önce 23 Haziran'da Esenyurtlularla bir araya geldiğini, vatandaşlardan 24 Haziran'da iradesine, demokrasiye sahip çıkmasını istediğini ifade eden Edoğan, Eseryurtluların kendilerini mahcup etmediğini, 24 Haziran'da kendisini, AK Partiyi ve Cumhur İttifakı'nı Esenyurt'un yine bağrına bastığını dile getirdi.



Kendilerine inanan ve güvenenlere teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da sizin için İstanbul için ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Ne büyükşehir belediyesini CHP zihniyetinden kurtardığımız o 1994'ten ne de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002'den bu yana sizlere mahcup olmadık. 17 senedir bütün Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. 40 yıldır milletimize hizmetkar olmanın şerefini yaşıyoruz. Kardeşlerim siz yetki verdiğiniz, Rabb'im de ömür verdiği sürece inşallah bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok." diye konuştu.



Erdoğan, bunun için Esenyurt'un bir kez daha desteğini, vatandaşlardan "31 Mart'ta tekrar durmak yok, devam inşallah." demelerini beklediğini söyledi.



"Yıldırım'ı Türkiye tanıyor"



İstanbul'un ihmale gelmeyeceğini söyleyerek, Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiklerini anımsatan Erdoğan, Yıldırım'ı sadece Esenyurt ve İstanbul'un tanımadığını, son 17 yılda ülkeye kazandırdığı eserlerle Türkiye'nin tanıdığını vurguladı.



Ulaştırma Bakanlığı döneminde bizzat emek verdiği devasa yatırımlarla, tüneller, köprüler, hava limanlarıyla, yollar, otobanlar, hızlı tren hatlarıyla 82 milyonun her bir ferdinin Binali Yıldırım'ı çok yakından bildiğini ifade eden Erdoğan, Yıldırım'ın elde ettiği birikim ve tecrübeyi 31 Mart'tan itibaren İstanbul'a taşıyacağını dile getirdi.



Önümüzdeki dönemde projeleriyle kenti daha da güzelleştirecek olan Yıldırım'ın şehri daha çok kalkındıracağını belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığında kendisi ve İstanbul'da da Yıldırım'ın, Esenyurt'ta da 26. dönem milletvekillerinden tecrübeli ve gayretli Azmi Ekinci'nin görevlendirildiğini anlattı.



Siyasette kendisiyle beraber yürüyen Ekinci'yle birlikte Esenyurt'ta her türlü gayretin, aşkın ve heyecanın görüleceğini ifade eden Erdoğan, kendisinin, Binali Yıldırım'ın ve Azmi Ekinci'nin projeleriyle el ele vererek ilçenin kalkınma yolculuğunu sürdüreceklerini anlattı.



31 Mart için söz almak istediğini belirten Erdoğan'ın, "Esenyurt 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Esenyurt 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Esenyurt 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Esenyurt büyükşehirde Binali Yıldırım Bey, ilçemizde Azmi Ekinci kardeşimize sahip çıkıyor muyuz?" sözlerine, kalabalık "Evet" yanıtını verdi.



Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin millet ve demokrasi için hayırlara, Esenyurt için de barışa ve huzura vesile olmasın dileyerek, şöyle devam etti:



"Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Allah'a hamdolsun. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Özellikle Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbul'umuza çok büyük yatırımlar yaptık. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz buluşturduk. CHP demek, ne demek? Çöp, çukur, çamur. Ona şimdi bir dördüncüsünü ilave ediyorum. Çarpık yapılaşma. Bunlardan devraldık. Geldiğimizde çöp dağları var mıydı İstanbul'da? Vardı. Anında temizledik mi? Geldiğimizde hava kirliliği var mıydı? Süratle hava kirliliğini yok ettik mi? Geldiğimizde İstanbul susuz muydu? Bir yıl içinde İstanbul'umuzu suya kavuşturduk mu? Çarpık yapılaşma var mıydı? İşte şimdi yeni dönem. Bu dördün zaten üçü yoktu, ama çarpık yapılaşmayı da az önce Çevre ve Şehircilik Bakanım da konuştu, atacağımız adımlarla onu da düzene sokacağız."



(Sürecek)

