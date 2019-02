AK Parti'nin Etimesgut Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Başkentte ve Etimesgut'ta yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdıklarını söyledi. Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul ile birleştirdiklerini belirten Erdoğan, yeni hızlı tren hatlarıyla da Ankara'yı Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyiyle birleştireceklerini ifade etti.



Ankara-İzmir ile Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hatlarının yapımının devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı yaptıklarını hatırlattı. Etimesgut'un da projesi olan Başkent Rayı hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını da tamamladıklarını belirtti.



"Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz." diyen Erdoğan, Ankara'da var olan 64 kilometrelik raylı sistem ağına 30 kilometre uzunluğa sahip Kuyubaşı- Esenboğa havaalanı metrosu ile Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattı ve AŞTİ- Söğütözü bağlantısını kazandıracaklarını, toplamda 70 kilometrelik uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planladıklarını aktardı.



Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 5 bin 250 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nın 5 köprüsü ve alt geçidiyle bitirilip trafiğe açıldığını belirten Erdoğan, "Şimdi ise bu bulvarı Etimesgut Halk Ekmek bölgesinden doğrudan Etimesgut Merkez'e bağlayacağız. İstasyon Caddesi'ni de 3 alt geçit, 4 demir yolu köprüsü ve bir alt geçitle sağlı sollu bulvar haline getiriyoruz. Böylece ilçemizin önemli bir trafik meselesini halletmiş oluyoruz." diye konuştu.



Bağlıca ve Dodurga'dan otoyol bağlantısı kuracaklarını, Etimesgut Halk Ekmek Bölgesi'nden Yeni Bağlıca Bulvarı ve Hava Hastanesi'ne alternatif yollar açacaklarını dile getiren Erdoğan, Ayaş yolu Eryaman girişi ile Göksu Park önüne de köprülü kavşaklar yapacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın son 16 yılda savunma sanayisinin de başkenti ve kalbi konumuna geldiğine işaret ederek, "Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında bulunan 4 firmamız başkentimizdedir. Savunma sanayimizin yüzde 80'i Ankara merkezlidir. Milli savunma sanayi projelerimizin hemen hepsinde Ankara'nın emeği, alın teri vardır. Ülkemizin ilk Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Ankaramızda kurduk." ifadelerini kullandı.



Başkente 13 Millet Bahçesi yapacaklarını belirten Erdoğan, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde de 52 dönümlük bir alanda Millet Bahçesi oluşturacaklarının müjdesini verdi. Buraya Millet Kıraathanesi de yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Millet kıraathanesine gençlerimiz gelecek. Gençlerimiz orada dersini çalışacak, kahvesini, çayını, simidini, kekini hepsini orada ücretsiz olarak yudumlayacak ama bunlardan CHP anlamaz ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlardan derviş falan olmaz tabii, bu ayrı mesele." dedi.



Erdoğan, Etiler Mahallesi ile Askeri Lojmanların arasındaki Atatürk Orman Çiftliği arazisini milletin istifadesine sunacak bir proje hazırladıklarını da aktararak, şöyle devam etti:



"Göksu 2. Etap'ta da bir rekreasyon alanı projemiz var. Toplam 3,2 milyon metrekare alanda yapılacak ve 7 etaptan oluşacak dev bir proje olan Kanal Ankara'yı şehrimize kazandırıyoruz. Sadece çocuklara özel bir çocuk köyü yapıyoruz. Etimesgut'a bir itfaiye istasyonu kuruyoruz. Bunlar sadece yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın küçük bir kısmı. Hem Etimesgut Belediyemizin hem büyükşehrimizin hem de bakanlıklarımızın Ankara için daha pek çok projesi var. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Büyükşehir olarak Özhaseki, öbür tarafta Enver Bey olarak el ele verilecek ve Etimesgut'u daha farklı yere taşıyacağız. İnşallah 31 Mart'tan sonra hepsini birer birer hayata geçireceğiz."



Alandakilere, "31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor musun? Cumhur İttifakı'nı destekliyor musun? Tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun?" diye soran Erdoğan, "Bizim rotamız millet, gayemiz hizmet, siyasetimiz de gönülleri kazama, gönülleri fethetme siyasetidir." dedi.



"Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün sağlamak"



Son 16 yılda Türkiye'yi rekorlarla ve başarılarla tanıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bizden önce bu ülkenin kaynakları sadece belli kimselere, elitlere, Ankara ve İstanbul'daki belli ilçelere akardı, ilçeler, iller, hatta vatandaşlarımız arasında 'makbul', 'makbul olmayan' ayrımları yapılırdı. Biz bunların tamamına son verdik. İşçimizi, emeklimizi, askerimizi, polisimizi, sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, öğretmenimizi gözeten, 82 milyonun her birinin huzuru ve refahı için çalışan bir kadro kurduk. İmkanlarımız genişledikçe herkesin bundan pay almasını sağladık." diye konuştu.



Hastanelerin 20 yıl önceki halini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Tüpler, yağ bulabiliyor muyduk? Benzin istasyonlarında 24 saatte bize sıra geliyor muydu? Şu anda böyle bir şey var mı? Geçenlerde işte bu patlıcan, soğan, domates, bilmem ne falan tutturdular bu malum Bay Kemal'in taifesi, ne diyorlar; 'kuyruklar oluştu.' Bak iki kuyruk var. Bir kuyruk sizin döneminizdeki bir de bizim dönemimizdeki. Senin dönemindeki kuyruklar Bay Kemal, 'yokluk' kuyruğuydu. Bizdeki ise elhamdülillah 'varlık'. Her şey var. Üstelik fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK, bu kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya gelecek ve bunlarla müşterek olarak yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Ne demek bu? Nerede bir mahalle arasında, şurada burada market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün, bunu sağlamak."



"2019 bütçesinden de aslan payını eğitime ayırdık"



Milletin karşısına daima yeni projeler ve müjdelerle çıktıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"İşte bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyoruz. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız bizim göz bebeğimizdir. Onların en güzel şekilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi, meslek sahibi olabilmeleri için eğitim öğretime daima öncelik verdik. Her sene olduğu gibi 2019 bütçesinden de aslan payını eğitime ayırdık. 100 günlük eylem planına aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Erdoğan, vatandaşları Cumhur İttifakı'nda birleşmeye davet ederek, "Şimdi Enver kardeşimle Mehmet Bey kardeşim el ele vermek suretiyle Cumhurbaşkanı olarak, ben de yanlarında olarak, Etimesgut'ta yeni bir süreci daha farklı bir şekilde devam ettireceğiz. İnşallah daha güçlü bir geleceğe yol alıyoruz. Sizlerden her iki başkan adayımıza da çok güçlü destek vermenizi istiyorum. Bir konsolidasyon yani AK Parti'liler kendi arasında bölünmemeli, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim kendi arasında asla bölünmemeli ve AK Parti, MHP el ele vermek suretiyle burada bir konsolidasyon, bir birleşme meydana getirmeli ki karşımızdakiler güç bulmasın ve sandıkta da gereken dersi alsın." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, alandaki vatandaşlara "31 Martta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Büyükşehir Mehmet Özhaseki, Burada Enver Demirel kardeşime sahip çıkıyor muyuz?" diye sordu, 31 Mart akşamı Etimesgut'tan büyük bir müjdeyi alacaklarına olan inancını dile getirdi.



"Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar olmalı." diyen Erdoğan, yollarının ve bahtlarının açık olması temennisinde bulundu.



Notlar



Mitingde, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve her iki partinin ilçe başkanları birer konuşma yaptı.



Mehmet Özhaseki, 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını, daha sonra bakanlık görevi yürüttüğünü söyledi.



25 yıldır belediye işi, şehircilik ve hizmetle uğraştığını belirten Özhaseki, eser bırakarak, hizmet ederek, dua alarak yoluna devam ettiğini söyledi.



Belediye başkanlığı ve bakanlık dönemindeki çalışmalarını anlatan Özhaseki, "İlk belediye başkanlığına başladığımda şehrin yarısından fazlası gecekondu, altyapı yok, kanalizasyon hiç yok, arıtma tesisi yok. Şehrin ortasından simsiyah sular akıyor. Bazen çocuklar boğuluyor. Belediye borçlu, maaş ödenemiyor. Eylemden eyleme koşan memurlar, işçiler vardı. Hazır parayı alırlar ama işe gelmezler. Allah'a hamdolsun gayret ettim, uğraştım. Gece gündüz demedim didindim, tatil yapmadım. Sonunda geldiğimiz yerde hamdolsun ki Avrupa'nın başkentleriyle yarışan bir şehir bıraktım." dedi.



Enver Demirel de mitingde Etimesgut'a yakışan bir görüntü olduğunu belirterek, "Etimesgut güzel, inşallah çok daha güzel olacak. Ankara güzel, inşallah çok daha güzel olacak." dedi. Demirel, "Bu oluşturulan birliktelik ülkemizin her köşesine, Ankara'mıza, Etimesgut'umuza çok şeyler kazandıracak. Milletimize çok şeyler kazandıracak. Gönlümüz bunu arzu ediyor. Bu yönüyle sayın genel başkanlarımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin hepimiz tek vücut arkasında olarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu birliktelik sonuçta milletimizin ve ülkemizin geleceği adına çok şeyleri bu millete kazandıracaktır." diye konuştu.



Mitingin düzenlendiği Etimesgut Belediyesi'nin önü Türk bayraklarıyla süslendi. Alandaki binalara "Bu yolda umut var biz biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyoruz", "Ne güzeldir düşmek senin ardına Etimesgut'tan selam olsun Recep Tayyip Erdoğan'a", "Tebessüm, Bilgi, Tevazu ile Ankara'ya Tecrübe Yakışır" yazılı pankartlarla, üzerinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin de destekleyeceği MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in fotoğraflarının bulunduğu ve "Her şey daha da güzel olacak" yazılı pankart asıldı.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.



Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayları AK Parti'li Özhaseki ve MHP'li Demirel ile alanda bulunanları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlara çay ikram etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından alana inerek vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra Etimesgut Belediye binasına geçerek, Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.



(Bitti)

