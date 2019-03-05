AK Parti'nin Eyüpsultan Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tapu meselesi ilçemizin 50 yıldır kanayan yarasıydı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tapu meselesi ilçemizin 50 yıldır kanayan yarasıydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederler bunu da bilmenizi isterim." dedi.



Erdoğan, partisinin Eyüp Sultan Cami Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin yapıldığına değinerek, "Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak, 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Orada atölyeler oluşturacağız, mücellithane, bunlar olacak. Hattatlar yetiştireceğiz. 'Nereden nereye' diyeceksiniz. Rami Kışlası'nda benim esnaflığım var, çalıştım orada. İnşallah iki etabı bitti, üçüncü etabın ihalesini yapıyoruz ve Rami Kışlası'nı da bambaşka güzelliğe kavuşturacağız." diye konuştu.



Çeşitli semtlere 9 köprü ve kavşak inşa edildiğini, Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı'nın ikinci etabının tamamlandığını, son etabın çalışmalarının devam ettiğini, 415 araç kapasiteli 2 otopark yapıldığını, 564 araç kapasiteli 3 otoparkın yapımının sürdüğünü, Alibeyköy Cep Otogarı'nın 108 peronuyla faaliyete alındığını, Eyüpsultan Camisi'nin çevre ve meydan düzenlemesinin yapıldığını anlatan Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı ve yakın çevresinin tarihi kimliğine uygun olarak düzenlendiğini, Eyüpsultan Yeşilpınar Kültür Merkezi ile Eyüpsultan Düğmeciler Semt Konağı'nın hizmete açıldığını, 23 adet tarihi eser, hazire, türbe ve çeşmenin bakım, onarım ve restorasyonunun yapıldığını kaydetti.



Erdoğan, 14 eski okulun yıkılıp yeniden inşa edildiğini, 16 okulda güçlendirme çalışmaları yapıldığını, atık yönetimi için 7 yeni tesis inşa edildiğini dile getirdi.



İmam hatip lisesinin ardından Eyüpsultan Lisesi'nde fark dersleri verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Bir yerde de diploması Eyüpsultan Lisesi olan bir cumhurbaşkanınız var." dedi.



Erdoğan, Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olan Eyüpsultan Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin yapımına başlandığını, Eyüpsultan Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun yapımına devam edildiğini, Eyüpsultan Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin yapımına başlandığını söyledi.



"Biz CHP'liler gibi kutlamayacağız"



İlçede 12 adet yeni park, 4 yeni spor tesisi, 5 okula kapalı spor salonu yapıldığını kaydeden Erdoğan, Eyüp Stadı'nın yerine en kısa sürede yenisinin yapılacağını bildirdi.



Erdoğan, Alibeyköy'de modern kurban satış ve kesim alanının hizmete alındığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Tapu meselesi ilçemizin 50 yıldır kanayan yarasıydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP'liler suistimal ederler bunu da bilmenizi isterim. İlçe genelinde 274 bin metre doğal gaz hattı döşedik. Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li belediye başkanından devraldım İstanbul'da 50 bin eve doğal gaz gidiyordu. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğal gaz gidiyordu. Şu anda İstanbul'da 6,5 milyon evde doğal gaz var. George, Hans, Helga doğal gazı kullanacak da benim Ayşem, Fatmam, Ahmetim, Mehmetim niye kullanmasın? Biz geldiğimizde hava kirliliği vardı. Çünkü CHP, çöp, çukur, çamur demektir. Dördüncüsü de çarpık yapılaşma. 4Ç... Çöp dağları vardı. Bunları kaldırdık. Bize nasip oldu. Şimdi Beylikdüzü çöplük, İzmir Körfezi çöplük. Biz Haliç'i nasıl temizledik? Sütlüce Mezbahası rezillikti. İşte şimdiki kongre merkezinin temelleri o zaman atıldı. Bugünkü hale getirdik. Geçenlerde CHP'nin adayı 'İstanbul'da AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok.' diyor. Sen dur bakalım. Sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada bir tane şöyle ufacık bir kültür merkezi yaptım diye bununla hava atma. Önce sen çöplükleri temizle, çöplükleri... İstanbul'un AK Partili belediyelerin tamamında hemen hemen kültür merkezi, kreş vardır. Böyle aynen patronun gibi Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 31 Mart akşamı zaferimizi hep beraber kutlayacağız. Biz tabii CHP'liler gibi kutlamayacağız. Bizim kutlama şeklimiz farklı. Bizim onlara benzemez." dedi.



Eyüpsultan'da doğal gaz gitmeyen semtlere de en kısa sürede doğal gaz ulaştırılacağını belirten Erdoğan, "Feshane'yi benden önceki CHP belediyesi yapamadı, onu su basmaktan kurtaramadı. Bu kardeşiniz geldi, Feshane'yi de kurtardı ve şu andaki Feshane haline geldi. Şimdi Feshane Tasavvuf ve Osmanlı Kıyafetleri Müzesi'nin de inşasına başladık." diye konuştu.



(Sürecek)

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