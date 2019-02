AK Parti'nin Fethiye Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet-memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet-memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart, milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır." dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen Fethiye mitinginde vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan, "Bizi biz yapan değerlerden hiçbir zaman sapmadık, sapılmasına göz yummadık. 17 yıldır millet, memleket, milli irade, demokrasi diyoruz. 17 yıldır adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük diyoruz. 17 yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. 17 yıldır yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü diyoruz." diye konuştu.



Siyasi hayatının hiçbir döneminde bölge, meşrep, mezhep, istismar siyaseti yapmadıklarını vurgulayan Erdoğan, her zaman kardeşlik, muhabbet, birlik, beraberlik ve kucaklaşma dediklerini anlattı.



Darbecilerin, vesayet dönemlerinin demokraside açtığı yaraları iyileştirdiklerini ifade eden Erdoğan, kılık kıyafet üstündeki yasakları, eğitimin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.



Hiçbir vatandaşın hayatına, yaşam tarzına, düşünce biçimine müdahale etmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Doğuda ne söylüyorsak, batıda da aynısını söyledik, aynı mesajı verdik. Karadeniz'de ne dediysek, Akdeniz'de, Ege'de de aynısını dedik. Biz bu mücadeleyi, makam, koltuk için değil, can borcumuz olan aziz milletimizin hayır duasını almak için veriyoruz. Biz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 2023'te Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



İstanbul'un fethinin 600'üncü yıl dönümü olan 2053'ü bir hedef olarak Türkiye'nin önüne koyduklarını dile getiren Erdoğan, "Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı zaferin bininci seneidevriyesi olan 2071'i çocuklarımıza ve torunlarımıza bir vizyon olarak gösteriyoruz. Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın diyoruz. Yıkma gönül sarayını, örmesi kolay değildir diyoruz." şeklinde konuştu.



"Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor"



"Karşımızdaki dörtlü çete ne yapıyor, zillet ittifakı ne söylüyor, neyin mücadelesini veriyor?" sorusunu yönelten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Onlar Ankara'da liste, çıkar, sen-ben kavgası veriyor. Onlar bölücü örgüte ve FETÖ'ye şirin gözükmenin çabası içinde. Nitekim bütün foyaları birer birer ortaya çıkmaya başladı. Pensilvanya ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri iş birlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine, Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Kimin kime oy vereceğine, kimin nerede aday olacağına, hangi ilde kimin destekleneceğine bölücü örgütten eş başkanlar karar veriyor. Zillet ittifakında eş başkanlar ne derse o oluyor. Eş başkanlar aynı zamanda zillet ittifakına da eş başkanlık yapıyor. Siyasetin bu kadar düşürüldüğü, seviyesinin bu kadar aşağı çekildiği bir başka zaman yoktur. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir. Türkiye'nin ana muhalefet partisi, daha önce hiç bu kadar millet-memleket düşmanlarının oyuncağı olmamıştır. İnşallah 31 Mart milletimizin bu zihniyetle de hesaplaşma günü olacaktır. 31 Mart oylarınızla, desteklerinizle bir kez daha Türkiye'de demokrasinin zafer günü olacaktır. Varsın onlar kısır gündemlerine boğulsun, kirli pazarlıklarda vakit harcasın, ilkelerini, hassasiyetlerini, değerlerini tezgaha koysun, Türkiye için tek bir düş dahi kurmasın, biz mücadelemize devam edeceğiz. Durmak yok diyerek, sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz."



"Bu millet, istikbal ve istiklali için can veren büyük bir millettir"



Türk milletinin, mazlumların hamisi bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu millet, vatanını korumak için namlulara kafa tutan cesur bir millettir. Bu millet, istikbal ve istiklali için can veren büyük bir millettir. Böyle aziz bir milletin evladı olmaktan, sizlere hizmetkar olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Türkülerinde bile "Çekersek güzel kahrı çekelim" diyen Fethiye'nin hizmetin de en güzeline layık olduğunu dile getiren Erdoğan, bölgenin kamu yatırımlarında olduğu gibi belediye yatırımlarında da en kalitelisine hakkı olduğunu söyledi.



Eğitimde 17 yılda 40 ilk ve ortaöğretim okulu binası, 200'er kişi kapasiteli iki pansiyon inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı işletme, ziraat ve sağlık bilimleri fakültelerini kurduklarını dile getirdi.



"3 sulama tesisi ile toplam 8 bin 370 dekar araziye can suyu"



Fethiye'nin bir gençlik ve eğitim şehri olma yolunda ilerlediğini belirten Erdoğan, gelecek yıl Fethiye'ye bin kişi kapasiteli bir yüksek öğrenim yurdu yapacakları bilgisini verdi.



İlçede gençlik merkezi, futbol sahası, engelsiz yaşam merkezi, kültür merkezi yaptıklarını dile getiren Erdoğan, 1995 yılından beri yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesini tamamladıklarını anımsattı.



Fethiye'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ve sağlık ocaklarını inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, Göcek Tüneli'ni hizmete sunduklarını söyledi.



Geçen sene Arpacık Barajı'nı hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, 4 bin dekar araziye can suyu olan bu baraj ile çiftçilerin yüzünü güldürdüklerini ifade etti.



Fethiye'deki 3 sulama tesisi ile toplam 8 bin 370 dekar araziye can suyu olduklarını anlatan Erdoğan, taşkın zararlarından korunmak için 9 dereyi ıslah ettiklerini belirtti.



Erdoğan, ilçe merkezinden geçen Murt Deresi'nin de ıslahını tamamladıklarını, bu derenin ilçe merkezinin gerdanlığı olduğunu söyledi.



Fethiye'de 427 bin adet fidan diktiklerini kaydeden Erdoğan, arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 740 dekar alanda bir bal ormanı kurduklarını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 180 mesire yeriyle vatandaşlara rahat nefes alacakları alanlar oluşturduklarını dile getirdi, Fethiyeli çiftçilere 17 yılda 201 milyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini, süt tozu kotasını üreticilerin talebi üzerine 55 tona çıkardıklarını hatırlattı.



"Her alanda hak ettiği hizmetleri alabilmesi için birlik şart"



Erdoğan, Fethiye'ye müjdeli haberlerle geldiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Fethiye'nin Yukarı Karaçulha, Çobannisa, Çaltılar, Bekçiler ve Doğanlar mahallelerine ait 15 bin dekarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak Çataloluk Barajı ve sulama tesisinin yapımına başlıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor. Ardından ihalesine çıkacağız. Yakacık Mahallemizdeki 1200 dekarlık tarım arazisinin suya kavuşması için Yakacık Göleti'ni inşa edeceğiz. Karacaören hayvan içme suyu göleti ve iletim hattı Fethiye'ye kazandıracağımız bir başka hizmetimiz olacak. Bu hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Sizler için çalışmaya, sizlerin refahı, huzuru, mutluluğu için gayret göstermeye devam edeceğiz. Ancak Fethiye'nin her alanda hak ettiği hizmetleri alabilmesi için birlik şart. Devlet ne kadar mücadele ederse etsin, Büyükşehir ve ilçe belediyesi meseleye aynı hassasiyetle yaklaşmayınca tam verim alınamıyor. Her ne kadar bir yerel yönetimlerden kaynaklanan hizmet açığını kapatmak için uğraşsak da yine bazı şeyler tam istediğimiz gibi olmuyor. İlçe belediyesi, Büyükşehir ve hükümet aynı istikamette baktığı, aynı hedefe yöneldiği zaman çok daha iyi hizmetler, mesafeler katediliyor."



Bütün bunları tecrübeyle söylediğini ifade eden Erdoğan, 31 Mart'ta bu birlikteliği Muğla ve Fethiye'de sağlayacağına olan inancı dile getirdi.



Muğla'da Büyükşehir ve 11 ilçede AK Parti, 2 ilçede ise Cumhur İttifakı'ndaki ortakları MHP adaylarıyla seçime girdiklerini belirten Erdoğan, "Sizlerden gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı adaylarına çok güçlü destek bekliyorum. Fethiye'den tarih yazmasını bekliyorum." diye konuştu.



Fethiye'den yepyeni bir başlangıç yapmasını beklediğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sizlere soruyorum. Fethiye, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Geleceğine sahip çıkıyor musun? Sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun?" sorularını yöneltti.



Erdoğan, konuşmasını Fethiye'deki vatandaşlara hitaben "31 Mart akşamı çok güzel haberler bekliyorum." sözleriyle tamamladı.



Notlar



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.



Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, Fethiye Belediye Başkan adayı Muhittin Kayabaş ve İl Başkanı Kadem Mete birer konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı.



Mitinge Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.



(Bitti)

