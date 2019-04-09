Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin 'Filiz Ceritoğlu Sengel' Başvurusuna Ret

AK Parti'nin 'Filiz Ceritoğlu Sengel' Başvurusuna Ret

26 dakika önce

İZMİR Selçuk'ta, AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, CHP'den belediye başkanlığına seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in, partisinin tüzüğüne aykırı olarak aday gösterildiğini ve bu nedenle kendisine verilen oyların geçersiz sayılacağını ileri sürüp, adaylığının düşürülmesi için İl Seçim...

AK Parti'nin 'Filiz Ceritoğlu Sengel' Başvurusuna Ret, System.String[]
İZMİR Selçuk'ta, AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, CHP'den belediye başkanlığına seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'in, partisinin tüzüğüne aykırı olarak aday gösterildiğini ve bu nedenle kendisine verilen oyların geçersiz sayılacağını ileri sürüp, adaylığının düşürülmesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İl Seçim Kurulu'nca başvuru, reddedildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'li Osman Başterzi ile CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Selçuk Belediye Başkanlığı'na Sengel seçildi. Filiz Ceritoğlu Sengel'e yüzde 51,54, Başterzi'ye ise yüzde 36,91 oranında oy çıktı. Seçimin ardından AK Parti İlçe Başkanı Halil Düztaş, Sengel'in adaylığının düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Düztaş, gerekçesinde, Filiz Ceritoğlu Sengel'in CHP tarafından aday gösterildiği süreçte yaşananları hatırlattı. Düztaş, 2820 sayılı kanunun 37'nci maddesinde partilerin aday tespitinin nasıl yapılacağı belirtildiği halde CHP'nin parti tüzüğüne aykırı olarak adayını belirlediğini, bu nedenle de Sengel'e verilen oyların geçersiz sayılacağını savundu. İlçe Seçim Kurulu'nca bu itiraz reddedildi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na, aynı gerekçeyle başvuruda bulunan AK Parti'li Düztaş, Filiz Ceritoğlu Sengel'in adaylığının düşürülmesini talep etti. İl Seçim Kurulu'nca geçici aday listelerine süresi içinde itiraz edilmediği belirtilerek, yapılan başvuru reddedildi.

İl Başkanlığı'nca bu karara karşı bir üst itiraz yeri olan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edilmediği öğrenildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:22 Kaynak: DHA

İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Filiz Ceritoğlu Sengel, Güncel
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