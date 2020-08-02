AK Parti'nin genç üye kaydında Van Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

AK Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde başlatılan yeni üye kaydı çalışmasında Van İl Başkanlığı, "Genç Üye" alanında Türkiye ikincisi oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan üye kayıt çalışmaları kapsamında Van'ın en başarılı ikinci il olduğu bildirildi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, başarıda emeği geçen ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, 13 ilçe teşkilatı, mahalle başkanları, sandık görevlileri ve meclis üyelerini tebrik etti.

Türkmenoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Van'da ana kademe, kadın, gençlik, 13 ilçe teşkilatımız ve AK Parti'ye gönül vermiş fedakar insanların sahada yeni üye kaydı çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Yaklaşık 1 ay gibi kısa sürede kendilerini gururlandıran performanslar ortaya koyduklarını belirten Türkmenoğlu, "Gayret ve çaba sonucunda Mardin'in ardından Van'ımız genç üye kaydında Türkiye ikincisi olmuştur. Bu gurur kaynağını, tüm teşkilat mensuplarına ve AK Parti'ye gönül vermiş herkese armağan ediyorum. İnşallah çok daha güzel gayret ve çabayla gelen başarılara hep birlikte Van olarak şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı Muhammed Çalağan ise Van'ın böyle güzel başarılarla gündeme gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu başarının kendilerini motive ettiğini ve gençler için daha güzel faaliyetler ortaya koymak için gecelerini gündüzlerine katacaklarını ifade eden Çalağan, şunları kaydetti:

"Serhat şehrimiz Van'ın böyle başarılarıyla gündeme gelmesi bizleri onurlandırıp, gururlandırmıştır. Göreve geldiğimiz günden beri durmadan gece gündüz çalışarak bu kutlu davaya hizmet edip, Cumhurbaşkanımızın yolunda ona yoldaş olmaya gayret gösteriyoruz. Ailemizi her geçen gün daha da büyütmek gayesindeyiz. Ailemize yeni katılan genç üye kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Sizlerle beraber kadim şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam İnşallah."