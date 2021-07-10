Üye Girişi
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı - Son Dakika

AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı

10.07.2021 12:02

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'den başlatıldı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'den başlatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, kent ormanında gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Cemre Projesi" etkinliğine katıldı.

Burada gençlerle yürüyen Karaaslan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cemre"yi içlerine düşen çevre hareketi olarak tanımladıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de gençlerle farkındalık oluşturacak, çevreye ve geleceğe katkı sunacak projelerde birlikte çalıştıklarını belirten Karaaslan, "Karşımızda hızla gelen bir tehlike var, iklim değişikliği. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, birlikte yürütülmeyi gerektiren çok önemli bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bizler de AK Parti olarak özellikle ilkim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında oluşturulacak yeni politikaları çok önemsiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 yıl önce başlattıkları çok önemli bir hamlenin olduğunu anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu noktada ülkemizdeki ağaçlandırma kampanyalarından geçen yıl 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile 13 milyon fidan toprakla buluştu. Millet bahçelerinden arıtma tesislerine kadar, onun dışında Türkiye'de Sıfır Atık kapsamında ve Sıfır Atık Mavi kapsamında yapılan projeler ile özellikle yenilenebilir ve temiz enerji konusunda attığımız önemli adımlar var Türkiye'de. Onun taşıyıcısı da gençler, hatta çocuklar, buna inanıyoruz. Dolayısıyla burada çevreyi sadece korumak değil yaşatmak ve geleceğe daha güçlü aktarmakla mesulüz. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Söz söylemenin ötesine geçmek, aynı zamanda projeler üretmek, çevreye dair önemli işlerin altına imzamızı atıyor olmak, bizler için çok çok değerli. Ama bunu gençlerle yapıyor olmak işi başka bir boyuta taşıyor."

Karaaslan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve gençler, Meriç Nehri kenarında yürüyüş yaptı.

Karaaslan'a "3 Nehir 1 Şehir Projesi" hakkında bilgi veren İba, Edirnelilerin yıllardır nehir kenarını kullanabilmenin hayalini kurduğunu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca nehir kenarının Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini anlatan İba, "2 aşamalı projemiz var. Bir tanesi 3 Nehir 1 Şehir Projesi, geçen hafta temelini attığımız hidroelektrik santral, yeşil enerjiyle elektrik üreteceğiz nehrimizden, ikinci kısım da Millet Bahçesi olarak kullanılacak kısım. Onun projeleri devam ediyor. 3 Nehir 1 Şehir Projemizde temel atma törenini geçen haftalarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem burası çok güzel bir yer olacak. Cazibe merkezi olacak Meriç Nehri'miz. En büyük hayalimiz buydu ve gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Karaaslan kürek çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Meriç Nehri kenarındaki TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Tesisi'ni ziyaret etti. Burada sporcularla sohbet eden Karaaslan ve İba, nehirde kürek çekti.

Karaaslan, Edirne için kürek sporunun çok değerli olduğunu ifade etti.

Kendisinin ilk kez kürek çektiğini anlatan Karaaslan, "Burası ruhu olan tarihi bir şehir. Burada tarihe tanıklık ettik, Meriç Nehri'nde gençlerle metaforik olarak geleceğe kürek çektik. Çok keyifliydi." dedi.

AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi Cemre nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi Cemre nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi Cemre nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi Cemre nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi Cemre nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı

AK Parti, Türkiye, Edirne, Kürek, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi 'Cemre'nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika

Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu 18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem 18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış 16:32 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı 13:43 Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi         
19:04
Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin         
18:39
Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada         
18:34
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti         
17:00
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı         
13:21
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 19:09:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement