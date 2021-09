Ak Parti'nin gönül köprüsü Hani'de - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programı Hani'de gerçekleşti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma 'İlçe ilçe 2023'e' programına Hani ilçesi ile devam etti. Partililer, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi, taleplerin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek çalışma başlattı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla; Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepoğlu Ataman ile Diyarbakır'da AK Parti'ye ait tüm il kademeleri, belediye başkanları, 16 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Diyarbakır'ın Hani ilçesine çıkarma yaparak merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi. Teşkilat yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak Hani'nin merkez ve köylerini dağılarak sorun ve talepleri birebir dinledi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatılan ve büyük bir heyecanla sürdürdükleri ilçe turlarında şimdiye kadar bir çok ilçede vatandaşlarla buluştuklarını belirterek partilerine olan teveccühün artarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Vatandaşımızın bizlere olan inancı en büyük gücümüz"

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında yaptığı hizmetlerin halkta güven oluşturduğunu belirten İl Başkanı Aydın, iki yıl içerisinde kentteki işsizlik sorununun neredeyse kalmayacağını gördüğünü kaydederek çözümün adresi ve umudu her zamanki gibi yine AK Parti olduğunu belirtti. Başkan Aydın, "Bu zorlu yolculukta vatandaşımızın bizlere olan inancı en büyük güç kaynağımızı oluşturuyor. AK Parti bugünlere halkla iç içe olup, vatandaşın dertleriyle dertlendiği için geldi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sorup, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımları attık atacağız. Her daim sahada olmaya, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızın bütün kademeleriyle sahada vatandaşlarımızın taleplerini ve şehrimizin ihtiyaçlarını dinliyor, bu ihtiyaçların karşılanması için çaba harcıyoruz" dedi.

"İşsizlik ve istihdam için büyük adımlar atılıyor"

Diyarbakır ve bölgeyi ilgilendiren sorunların çözümü noktasında ortaya büyük bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Aydın, "Bizler, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu şehrin bir bütün olarak tüm sorun ve beklentilerini kendimize dert edindik. Şehrimizin her bir yanı değişim ve dönüşüm içerisinde. Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'ımıza verdiği büyük önem sayesinde geçen her ay şehrimiz, daha da gelişiyor güzelleşiyor. Bununla birlikte geçen her ay Diyarbakır'ımızın en büyük sorunu olan işsizlik ve istihdam konusunda büyük adımlar atılıyor. İki yıl içerisinde şehrimizdeki işsizlik sorununun neredeyse kalmayacağını görüyoruz. Bu süreçte bizler de sorunların daha çabuk ve etkili bir şekilde çözüme kavuşması için Diyarbakır'ımızın her bir mahallesinde, köyünde, sokağında olmaya ve kardeşlerimizle gönül köprüleri kurmaya, onların yüreğine dokunmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

"2023'e kadar kapı kapı dolaşıp vatandaşı ikna edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise AK Parti'nin toplumun sorunlarının aşılması için dinamik bir görüntü ortaya koyduğunu kaydetti. 2023'e kadar kapı kapı dolaşarak vatandaşları ikna etmeye devam edeceklerini vurgulayan Eker, "Bizler tüm teşkilat mensupları olarak bir bütün olarak bir ve beraber olarak bugün Hani ilçemizin her bir mahallesinde ve sokağındayız. AK Parti Diyarbakır teşkilatları olarak bizim yapmakta olduğumuz gönül siyasetidir. AK Partinin 20 yıllık iktidarının arkasında hizmet siyasetinden önce gönül siyaseti yatmaktadır. Terör yüzünden tam 40 yılı heba edilmiş, çalınmış Diyarbakır'ımızın, hızla hak ettiği noktalara ulaşması için durmadan, her bir günü bu şehir için en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan Hani buluşmasında partililer vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların buluşmalarda belirttiği bütün sorun ve sıkıntılar ile beklentiler ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere notlar halinde alındı. - DİYARBAKIR