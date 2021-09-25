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AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor - Son Dakika

AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor

25.09.2021 15:10
AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor, System.String[]

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan gönül seferberliği programına Eğil ilçesi ile devam edildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan gönül seferberliği programına Eğil ilçesi ile devam edildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 24. ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepoğlu Ataman ile tüm il kademeleri, belediye başkanları, 16 ilçenin ilçe başkanları, ilçe kadın kolları başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu kalabalık grup Diyarbakır'ın Eğil ilçesine çıkarma yaparak merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, AK Parti'nin sadece siyasi bir parti ve siyasi bir hareketten ibaret olmadığını belirterek, "Bu aynı zamanda bir davanın adıdır. Bu davanın gayesi hakkın rızası ve halkın hizmetidir. Bizler AK Parti kadroları olarak her zaman hemşerilerimizle iç içe olduk, olmaya da devam edeceğiz. Her kapıyı çalıyor, gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün de esnaflarımızı ziyaret ederek hoş sohbetleri eşliğinde misafirleri olduk. AK Parti teşkilatları olarak milletvekilinden il başkanına, belediye başkanından yürütme kurulu üyesine kadar tüm kademeleriyle hemşerilerimizle bir arada olmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmenin, sevinçleriyle mutlu olmanın gayreti içerisindeyiz. Bir yandan da Diyarbakır'ımızın sorunlarını takip edip, daha fazla neler yapabiliriz diyerek çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Biz hiçbir zaman günü kurtaran, dokunmadan, masa başında siyaset yapan bir parti olmadık. Bizlerin görevi Hemşerilerimizin, genel ve yereldeki sorunlarını tespit edip çözüm üretmek" dedi.

"Hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandıracağız"

Hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandıracaklarını aktaran Başkan Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'ımıza olan özel ilgisi ile şehrimizin her bir köşesinde çok büyük bir değişim gerçekleşiyor. Bizler de teşkilatlar olarak hükümetimizin ve belediyelerimizin yapmakta olduğu hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırma gayretindeyiz. Bu gayretimizi sürdürerek 2023 seçimlerine kadar bu şehirde her bir sokağa gideceğiz ve her bir yüreğe dokunacağız. gerçekleştirdiğimiz programların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, programlara katılan milletvekillerimize, MKYK üyelerimize, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları temsilcilerimize ve tüm teşkilat kademesinden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teşkilat yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak Eğil'in merkez ve köylerine giderek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Renkli görüntülere sahne olan Eğil buluşmasında partililer, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşların buluşmalarda belirttiği sorun ve sıkıntılar ile beklentiler ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere not alındı. - DİYARBAKIR

AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor
AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor
AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Diyarbakır, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin gönül seferberliği Eğil ilçesi ile devam ediyor - Son Dakika
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