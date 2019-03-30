AK Parti'nin Güngören Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu muhalefet heybesinde biriktirdiği tüm cürufu, iftirayı, yalanı son 2 ayda miting meydanlarında ortaya saçtı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu muhalefet heybesinde biriktirdiği tüm cürufu, iftirayı, yalanı son 2 ayda miting meydanlarında ortaya saçtı. Seçim ofislerimizi kundakladılar. Adaylarımıza saldırdılar. Broşür dağıtan Yusufumuza saldırdılar. Hakaret ettiler. İşte o Yusufumuzun hesabını da yarın sandıkta sorun." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Köyiçi Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen Güngören mitinginde halka hitap etti.



Erdoğan, CHP'nin Adalar'daki adayının, İstiklal Marşı'nı okumadığını ifade ederek, "Bay Kemal İstiklal Marşı okuyor. O ise dut yemiş bülbül gibi dinliyor. Niye? Çünkü bunlar İstiklal Marşı düşmanı. Bunlar HDP'li ama CHP'nin adayı. CHP diyor ki 'Bizim onlarla ilgimiz yok.' Ne yok ya sen kimi aldatıyorsun? Sizin kapalı kapılar ardından ne tür anlaşmalar yaptığınızı daha sandıklar kurulmadan biz adaylara verdiğiniz ayarlarla biliyoruz." şeklinde konuştu.



İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin de bu mekanizma içinde bulunduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu dörtlü mekanizmaya yarın sandıklarda demokrasi dersi veriyor muyuz? Bunun için Adalar'daki vatandaşlarımıza da sesleniyorum, şu Adalar'a hizmet bizimle geldi. 94'ten beri, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden itibaren Adalar'a ne ihtiyacı varsa bunların hepsini yaptık. Hala da yapıyoruz. Ben buradan Adalar halkına sesleniyorum, gelin oradaki Özlem hanım kardeşime sahip çıkın. Çıkın ki Adalar hizmet görsün. Şimdi biz Yassıada'yı demokrasi ve özgürlükler adasına çeviriyoruz. Kim yapardı bunu? Muhteşem bir ulusal, uluslararası toplantıların yapılacağı ada haline getiriyoruz orayı. Buna CHP'nin aklı ermez. Bu zihniyetin aklı ermez. Onlar ancak idam kararlarının verildiği o adayı desteklemekle kaldılar, biz ise orayı şimdi demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürüyoruz. 3-5 ay sonra açıyoruz."



"Bu oyunu hep beraber bozmamız lazım"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk siyasi hayatının en sancılı, en netameli seçim dönemlerinden birinin yaşandığını dile getirerek, "İşte görüyorsunuz adam bunu söylüyor. Kadın ne diyor? 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye, YPJ'ye dayadık.' Be ey kadın, biz de sırtımızı milletimize ve Rabb'imize dayadık, farkımız bu." diye konuştu.



"Benim Kürt kardeşlerim bu kendilerini aldatan bu sirk cambazlarına oy mu verecek? Ben biliyorum ki vermeyecek." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kürt kardeşlerime bunu da anlatın. Yani bunların neler söylediğini, neler yapmak istediğini anlatın. Bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Bu konuşan Sezai denilen adam bu Kürt de değil, ne idiği belirsiz. Öyle birisi. Kandil'den talimat verenleri de gördünüz. Bu muhalefet heybesinde biriktirdiği tüm cürufu, iftirayı, yalanı, son 2 ayda miting meydanlarında ortaya saçtı. Seçim ofislerimizi kundakladılar. Adaylarımıza saldırdılar. Broşür dağıtan Yusufumuza saldırdılar. Hakaret ettiler. İşte o Yusufumuzun hesabını da yarın sandıkta sorun."



Erdoğan, seçime saatler kaldığını belirterek, yarın akşam Güngören'de yine belediyeyi aynı kararlılıkla AK Parti belediyeciliği olarak devam ettireceklerini söyledi.



Belediyecilikte AK Parti belediyeciliğinin bir devrim olduğunu dile getiren Erdoğan, "25 yıl önce İstanbul'un ne halde olduğunu biliyorsunuz. Bize teslim ettiniz elhamdülillah ne hale getirdik. Şimdi daha iyi yapacağız. Devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Notlar



Köyiçi Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir ile vatandaşlar katıldı.



Erdoğan, konuşması öncesinde "Bir Aşk Hikayesi" şarkısına eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı.



(Bitti)

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