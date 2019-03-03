AK Parti'nin Gürün Proje Tanıtım Toplantısı

AK Parti Gürün
Belediye Başkan adayı Feyzullah Arslan
, proje tanıtım toplantısı düzenledi.
İlçedeki spor salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
, 80 yılda yapılamayan hizmeti iktidarları döneminde halka sunduklarını söyledi. Türkiye
'nin güven ortamına her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İlçemizde yapılacak doğru tercih Gürünümüze hizmetler kazandıracak. Ülkemizin güven ve istikrar ortamının devamını sağlayacaktır." dedi.
Feyzullah Arslan'ın tevazu, samimiyet ve gayret ile hizmete talip olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu seçimde, hemşehrilerim bir kuyumcu hassasiyetiyle Gürün'e hangi adayla daha çok hizmet geleceğini değerlendirecek ve kararını verecektir. Şimdiden seçilecek adayların hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Arslan da 31 Mart'ta seçimleri kazandıkları takdirde Gürün'ü marka şehir yapacaklarını kaydetti.
Uzun yıllar devletine hizmet ettiğine, bürokraside ve iş dünyasında geniş bir çevresi olduğuna değinen Arslan, "Biz büyük bir aileyiz. Türkiye'nin her yerinde memleket sevdalısı kıymetli hemşehrilerimiz var. Onların hepsini bir araya getirerek Gürün'ü nasıl marka kent yaparız diye konuşacağız. Biz taşın altına gövdemizi koyarken onlardan da ellerini koymalarını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Arslan, daha sonra partililere bir sunum yaparak hazırladıkları projelerin tanıtımını yaptı.
Konuşmaların ardından yerel sanatçılar sahne aldı.