AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi - Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi

6 saat önce

AK Parti'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin ertelendiği bildirildi.

AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi, System.String[]

AK Parti'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin ertelendiği bildirildi.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü coranavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:30 Kaynak: DHA
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