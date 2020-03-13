AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi - Son Dakika

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AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi
34 dakika önce
AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:44 Kaynak: AA
AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.
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