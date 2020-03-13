AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi - Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi

34 dakika önce

AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi, System.String[]

AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:44 Kaynak: AA
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