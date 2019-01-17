AK Parti'nin Hakkari Adayına Yoğun İlgi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, ziyaret ettiği mahallelerde yoğun ilgi ile karşılandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösterilen Cüneyt Epcim, ziyaret ettiği mahallelerde yoğun ilgi ile karşılandı.



Medrese Mahallesi'nde Dırbaz Mavigöz'ün, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden İsa Taşkın ve Halife Derviş Mahallesi sakinlerinden Şahin Karadeniz'in ailesi ve komşularıyla bir araya gelen Hakkari Belediye Başkan Vekili Epcim, belediyenin değişim dönüşüm programı kapsamımda yapılan çalışmaları anlattı.



Halkın talep ve önerilerini almaya devam eden Başkan Vekili Epcim, ziyaret ettiği mahallelerde belediyenin yaptığı hizmetler ve yeni projeler hakkında da detaylı bilgeler verdi.



Epcim'in göreve başlamasıyla birlikte bir anda kentin çevresinin değiştiğini belirten vatandaşlar, gelecek nesiller içinde bu hizmetlerin devam etmesini istediler. - HAKKARİ

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