AK Parti'nin iktidar oluşunun 17. yılı

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, partisinin iktidara gelişinin 17. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Revi, mesajında, kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin büyük hizmetler yaptığını, millete hizmet mücadelelerinin aynı irade ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Milletin teveccühü ile partinin iktidara gelişinin 17. yılını kutladığını ifade eden Revi, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile umutları tükenen bir milletin yeniden umudu oldu. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveni kuruluştan kısa bir süre sonra sandığa yansımış ve partimiz 3 Kasım 2002'de tek başına iktidara gelmiştir. AK Parti milletimizin gözündeki son umut ışığı olması hasebiyle de bugüne kadar her seçimde oylarını artırarak tek başına iktidarını muhafaza etmiştir."

Revi, AK Parti'nin millete hizmet etmeyi görev edinen bir parti olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adeta çağ atlamıştır. Bu süreçte dünyanın en büyük projeleri ile ülkemizde yapılamaz denilenleri gerçekleştirerek üzerimize zorla giydirilen karamsarlık gömleğini çıkarıp attık." ifadesini kullandı.

İktidar partisinin, ülkede olduğu gibi Trabzon'da da sayısız projeler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Revi, "Güçlü Türkiye'nin güçlü partisi olan AK Parti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mazlum dünyanın umudu olmaya devam edecektir. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin." değerlendirmesinde bulundu.