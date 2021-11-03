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AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü

03.11.2021 13:22
AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemi başlattığını ve 3 Kasım 2002'de 365 milletvekili çıkararak tek başına iktidar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu genel başkanı olduğu AK Parti'nin, Türkiye siyasi tarihine damga vurmaya başladığı 3 Kasım tarihini bir milat olarak değerlendirerek önemini her an hissettiklerini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bu büyük zaferin bize yüklediği sorumluluğu 2002 tarihinden bu yana omuzlarımızda taşıyoruz. Siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana Türkiye'de icraatın ve kalkınmanın simgesi olmuş ve devlet ile milletin arasındaki engelleri kaldırmış, işte tam da bu nedenle halkın gönlüne girerek demokrasi zaferleriyle 19 yıldır iktidarını korumuş bir partinin neferi olmaktan gurur duyuyorum. Tüm bu süre boyunca icraatlarında milleti önceleyen ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket eden AK Parti'mizin 19 yıldır süren başarısını halkımızla birlikte kutluyoruz.

Bu dava, bir siyasi hareket olmanın da ötesinde, gönüllere girmeyi, vatandaşın derdini dert edinmeyi, milli gelişimi ve toplumun her kesimini kucaklamayı amaç edinmiş ve bu nedenle bu kadar geniş kesimlerin teveccühüne, sevgisine mazhar olmuş bir davadır. Milletimizin ve memleketimizin hayrı için çalışacağımız nice senelere. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu davayı halkın gönlüne nakşedişimizin, milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 19. yılını kutluyor ve milletimize hizmet yolunda AK Parti'nin tüm kademelerinde davaya gönül vermiş, katkı sağlamış, görev almış, partiye oy vermiş tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü - Son Dakika
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