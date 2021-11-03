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AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü

03.11.2021 14:27
AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Balta, mesajında, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 19 yıldır aziz millete hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Balta, 2002 yılında milletten aldıkları büyük güçle bu yola çıktıklarını vurgulayarak, "3 Kasım 2002 genel seçimlerinden yüzde 34,28 oy oranıyla iktidara geldik. Aradan geçen 19 yılda büyük reformlara imza atarak Türkiye'de ulaşılmaz bir gelişim ve değişime imza attık. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasi tarihinde ülkemizi çağ atlatan projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Manevi desteğini her zaman hissettiren milletle yürüyüşlerine devam edeceklerinin altını çizen Balta, şunları kaydetti:

"Başı dik, alnı ak, yüreği demirden bir parça milletimizle adımlarımızı her zamankinden daha sağlam, daha güçlü, daha azimli bir şekilde atıyoruz. Partimiz, kuruluşundan geçen bu yıla dek Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanan bir başarıyla, her defasında daha da büyüyerek, çıtayı her defasında daha da yükseğe çıkartarak milletin sesi oldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetlere ulaşma arzusu içinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda, koyduğu hedeflerde ak kadrolarımızla birlikte Türkiye'ye adeta çağ atlatmıştır. Siyaset sahnesine çıktıktan sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olan AK Parti, sonrasında girdiği her seçimden de zaferle çıktı. Çok partili hayata geçildikten sonra en uzun süre tek başına iktidarda kalmayı başaran partimiz Türkiye'de siyasetin ana omurgasını değiştiren pek çok değişikliğe imza atmıştır."

Milletvekili Cora: "Önümüze konulan engelleri milletimizin desteği ile bir bir aştık"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 3 Kasım tarihinin bir milletin yeniden doğuşunun, yeniden dirilişinin günü olduğunu belirtti.

Bir siyasi partinin 19 yıl boyunca iktidarda yer almasının büyük bir başarı ve gurur tablosu olduğuna dikkati çeken Cora, "19-20 yılda bırakın iktidarda kalmayı, devletler kurulup parçalanırken AK Parti geçen onca yıla rağmen her zaman milletimiz tarafından karşılık bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cora, "Türkiye'nin önünde yeni bir AK sayfa açılacaktır, her şey Türkiye için" diyerek çıktıkları yolda siyasetin öznesine milleti koyarak 19 yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk 10 yıllık süreçte bir taraftan milletimize hizmet ederken diğer taraftan vesayet organları ile çetin bir mücadele gerçekleştirdik. Önümüze konulan engelleri milletimizin desteği ile bir bir aştık. İkinci 10 yıllık sürecimizde ise daha çok dışarıdan müdahalelere karşı büyük bir mücadele ortaya koyduk."

Salih Cora, AK Parti, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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