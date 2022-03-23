AK Parti'nin ilk defa düzenlediği ÜNİAK Gençlik Zirvesi tamamlandı - Son Dakika
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AK Parti'nin ilk defa düzenlediği ÜNİAK Gençlik Zirvesi tamamlandı

23.03.2022 13:24
AK Parti'nin ilk defa düzenlediği ÜNİAK Gençlik Zirvesi tamamlandı

AK Parti tarafından ilk kez düzenlenen ve 20 Mart'ta başlayan ÜNİAK Gençlik Zirvesi sona erdi.

AK Parti tarafından ilk kez düzenlenen ve 20 Mart'ta başlayan ÜNİAK Gençlik Zirvesi sona erdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dört gün süren zirvede, siyasetçilerin gençlerle bir araya geldiğini hatırlatan İnan, "Yaptığımız bu zirveyi bir gelenek haline getireceğiz. Altı ayda bir üniversite temsilcilerimizle okul başkanlarımızla ve ÜNİAK üyelerimizle bir araya geleceğiz." dedi.

"Bizler hem bugünü hem de yarını aydınlatacak gençleriz." diyen İnan, gençlere güvendiğini, karşısında bugünün ve yarının Türkiye'sini, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmete adayanları gördüğünü dile getirdi.

Eyyüp Kadir İnan, şöyle devam etti:

"Sadece AK Gençlik'i taklit eden, üretmeyen, gençliğin muhalif olduğu argümanına sığınıp siyaset dahi üretmeyen bir ana muhalefet var karşımızda. Bu muhalefet, Batı'dan siparişle getirdikleri 'Z kuşağı' söylemleriyle, üzerlerine giydikleri iki tane tişörtle gençlerle genç olabileceklerini, gençleri tavlayabileceklerini düşünüyorlar. Ancak yaptıkları sadece gençleri küçük görmek, gençlerin aklıyla alay etmek ve gençleri manipüle etmek."

AK Gençlik'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ana muhalefet tarafından gençlere virüs verilmesini engellediğini, engellemeye devam edeceğini belirten İnan, CHP'nin gençlerin partisi olmadığını söyledi.

İnan, seçilme yaşını 18'e indiren AK Parti'nin, 18 ile 30 yaş arasında 1,5 milyon üyeye sahip dünyanın en güçlü gençlik hareketi olduğunu ifade etti.

Muhalefetin gençlik kollarının Erdoğan gibi bir liderlerinin olmadığını belirten İnan, şöyle konuştu:

"Allah kimseye Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak şarkı söylemeyi nasip etmesin. Çünkü CHP tarihi boyunca gençleri milis kuvvetler olarak, fiziksel güç olarak görmüştür. Gençleri her zaman bekçi olarak, nöbetçi olarak görmüştür. Biz gençliği her zaman karar mekanizması olarak, bugünün yöneticileri olarak, siyasetin nesnesi değil öznesi olarak gören bir partiyiz. Bunu da Türkiye'ye getiren lider, gençlerin önündeki barikatları teker teker kıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Eyyüp Kadir İnan, 2023'te AK Parti'yi yeniden iktidar, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduklarının altını çizen İnan, bununla da her daim gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Dört gün süren ve 207 üniversiteden 425 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin gençlerle bir araya geldi.

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AK Parti, Türkiye, gençlik, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin ilk defa düzenlediği ÜNİAK Gençlik Zirvesi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin ilk defa düzenlediği ÜNİAK Gençlik Zirvesi tamamlandı - Son Dakika
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