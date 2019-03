AK Parti'nin İskenderun Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Binlerce tır dolusu silah dağıtılanları nasıl Afrin'de hezimete uğrattıysak inşallah Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince İskenderun Anıt Alanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Sözlerine, "Gönlümüzün limanı İskenderun. İklimi sıcak, kalbi sıcak, insanı sıcak İskenderun. Dağıyla, deniziyle, körfeziyle Doğu Akdeniz'de zümrüt gibi ışıldayan İskenderun. Kardeşliğin, muhabbetin, ticaretin merkezi İskenderun. Yeşille mavinin, tarihle tabiatın, kültürle sanatın kavşak noktası İskenderun. Bugün sizleri hasretle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Hatay ve ilçelerini de selamladı.





Erdoğan, 24 Şubat'ta da Antakya'da miting yaptıklarını, İtfaiye Meydanı'nda on binlerce Hataylı ile hasret giderdiklerini anımsatarak, "Bugün de İskenderun'dayız, sizlerle kucaklaşıyoruz fakat şu ihtişama, katılıma bakınca İskenderun bir başka. Size Rize'nin, Samsun'un, Trabzon'un selamlarını, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa'nın muhabbetini, Elazığ, Adana, Mersin'in kucak dolusu sevgilerini, son bir ayda ziyaret ettiğim 37 il, 12 ilçemizin barış, esenlik, kardeşlik mesajlarını getirdim." diye konuştu.





"Rabb'im meydanlara sığmayan şu karşılıksız sevdayı daim eylesin. Uhuvvetimizi, dayanışmamızı daha da perçinlesin. Rabb'im bizi bölmek isteyenlere, birbirimize düşürmek, kırdırmak isteyenlere asla izin vermesin." ifadelerini kullanan Erdoğan, ülkenin geçmişte kardeş kavgasından sıkıntı çektiğini söyledi.



Erdoğan, bu milletin binlerce evladını daha ömrünün baharında şiddete, teröre, sokak olaylarına kurban verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"'Sağ-sol' denilerek, 'Türk-Kürt-Arap' denilerek, 'Alevi-Sünni', 'laik-antilaik' denilerek komşu komşuya düşmanlaştırılmak istendi. Kimlik, kültür, mezhep, meşrep farklılıklarımız kaşınarak bu topraklara fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Belli dönemler haricinde hamdolsun bu fitne girişimleri başarıya ulaşmadı. Bilhassa son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu boşa çıkardı. 'Cumhuriyet mitingleri' kılıfı altında, darbe çağrısı yapanlar, Reyhanlı saldırısıyla Hatay'ı karıştırmak isteyenler hedefine ulaşamadı. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık girişimiyle, 6-8 Ekim hadisesiyle, 15 Temmuz ihanetiyle kurgulanan hiçbir tezgah bu ülkede tutmadı. Anadolu irfanı, insanımızın basireti karşısında hamdolsun hepsi de dağılıp gitti. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde gereken dersi, göğsünü namlulara siper ederek demokrasisine, iradesine sahip çıktı, kardeşliğinin üzerine gölge düşürmedi."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu andaki birlikteliğin, beraberliğin şimdiden 31 Mart'ın ne olacağını gösterdiğini ifade etti.



Milletin emanetini taşıyan devlet adamları olarak kutuplaştırma siyasetine izin vermediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Cumhuriyet mitinglerinde 'ordu göreve' pankartları asan cunta heveslilerine teslim olmadık. Gezi olaylarında sizlerin iradesine kasteden çapulculara meydanları asla bırakmadık. 17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara, 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik. Hukuk ve adalet çerçevesinde hareket ederek hepsinin hesabını sorduk.

Reyhanlı'da 52 vatandaşımızı şehit eden katilleri Suriye'de saklandıkları deliklerinde bulduk. Son derece başarılı bir operasyonla adalete teslim ettik. Şimdi mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını o alçaklardan tek tek soruyor. Aynı şekilde Gezi olaylarını planlayanlar, finanse edenler, 12 ağacı bahane ederek hükümeti devirmeye çalışanlar da yargıya hesap veriyor. Artık Türkiye'de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmayacak. Ülkemize operasyon çekmek isteyen herkes sırtını kime dayarsa dayasın layüsel olmadığını, hukukun üstünde olmadığını artık öğreniyor. Sadece Reyhanlı katillerini değil, FETÖ'cü alçakları da kaçtıkları yerlerde buluyor, yargıya teslim ediyoruz.

Pensilvanya'daki şarlatanın parmağında oynattığı kuklalarına rağmen, koro halinde bize iftira atan Kandil'in mızıkacılarına rağmen bu ülkede adaleti muhakkak tecelli ettireceğiz."



- "Ülkemize yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacağız"



Aynı şekilde Suriye'den Irak'a kadar Türkiye'ye yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacaklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:





"Binlerce tır dolusu silah dağıtılanları nasıl Afrin'de hezimete uğrattıysak inşallah Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz. 'YPG bize saldırmaz.' diyen CHP'nin başındaki gafile rağmen Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz. Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz. 31 Mart seçimleri işte bunun için çok önemli. İşte bunun için 31 Mart, sadece bir belediye değil aynı zamanda beka seçimidir. Bugün Suriye ile ilgili hesapları olanlar, terör örgütleriyle içli dışlı olanlar, 31 Mart'ı bekliyor. 40 yıl boyunca FETÖ'yü besleyip, büyütüp, sonra da üzerimize salanlar 31 Mart'ı bekliyor. 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar 31 Mart'ı bekliyor. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji pastasından uzakta tutmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Güney sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e, Yemen'e, Balkanlar'a, Türkistan'a kol kanat germemizden rahatsız olanlar 31 Mart'ı bekliyor. Ağustos ayında kur, faiz, enflasyon silahını çekenler 31 Mart'ı bekliyor. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerini başlarına geçirdiklerimiz umutla 31 Mart'ı bekliyor.

Bütün umutlarını Türkiye'nin ekonomik, askeri, siyasi, diplomatik olarak tökezlemesine bağlayanlar dört gözle 31 Mart'ın gelmesini bekliyor.



Bizim devlet olarak, hükümet olarak bütün bu hevesleri kursaklarında bırakmamız için 31 Mart'tan alnımızın akıyla çıkmamız şart.

Birincilik yetmez, belediye başkanlığını almak yetmez, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay'ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor."



