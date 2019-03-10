Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İskenderun Mitingi - Detaylar

AK Parti'nin İskenderun Mitingi - Detaylar

21 dakika önce

- AK Parti'nin İskenderun mitingi Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısını söylemesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara...

- AK Parti'nin İskenderun mitingi
Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısını söylemesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:41 Kaynak: AA

Hatay, İskenderun, AK Parti, Güncel
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