AK Parti'nin Isparta Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz.

Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Isparta mitinginde vatandaşlara seslendi.



Türkiye'nin ayağına pranga vuranların sadece hasımları ve düşmanları olmadığını belirten Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz en büyük darbeyi içerideki gafillerden yemiştir. Kimi zaman bunlar karşımızda medya baronları olarak çıkmıştır, kimi zaman millet ve memleket karşıtı sözde aydınlar olarak çıkmıştır, kimi zaman idari maslahatçı yöneticiler, statükocu bürokratlar olarak çıkmıştır. Kimi zaman darbecilere umut bağlamış siyasetçiler olarak çıkmıştır, kimi zaman teröristlere 'cici çocuklar' diyen, terör örgütlerine koltuk değnekliği yapan genel başkanlar olarak çıkmıştır. Kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır." diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye'nin son 17 yılda kazandığı başarıların tamamın bunlara rağmen gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ekonomiden teröre, istihdamdan dış politikaya kadar son 17 yılda neyi sonuca ulaştırdıysak, hangi reforma imza attıysak, emin olun bu gafillere, bu kifayetsizlere rağmen yaptık. Bugün de benzer bir mücadelenin içindeyiz.



Vatandaşlarımızın canına kastedenlere, bütün bunlara karşı verdiğimiz mücadeleyle, lokmasına kastedenlere karşı verdiğimiz mücadele aynıdır. Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle, çoluk çocuğunun rızkına kastedilmesi arasında bir fark yoktur. Ispartalı çiftçi kardeşimin kilosunu 1 liraya sattığı meyveyi şayet -bu benim kanıma dokunuyor- İstanbul'daki, Ankara'daki vatandaşım 10-15 liraya evine götürüyorsa burada fırsatçılık var demektir, burada gerçekten ihanet var demektir. Kimse kusura bakmasın, bunun adı ticaret değil, vurgundur, soygundur."



"Market ve pazardaki etiketler yarı yarıya düştü"



Erdoğan, AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e seslenerek "Hazırlıkları yapın. Ben de arayacağım, siz de ilgili bakanlarımı arayın bir an önce." dedi. "Ne kadar elma vardı?" diye soran Erdoğan, "Şu anda 400 bin ton elde elma var. Bunu halledeceğiz, başka çaremiz yok. 400 bin ton ne yapıyor, 400 milyon, halledeceğiz. Ama bunu zaten benim milletim eritir. Elma şifadır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Bunun adı, milletimizin rızkını alavere dalavere ile iç etmektir. Devletin görevi de ne suretle olursa olsun bunu engellemektir. Biz de devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar karşısında bunu yaptık. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz aracığılıyla hemen harekete geçerek gereken adımları attık.



Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla beraber market ve pazardaki etiketler yarı yarıya düştü. Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze ve meyveye ulaşmaya başladı. Bu hamlemizle kazanan milletimiz kaybeden ise fırsatçılar oldu. Bu adımımızla kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış bay Kemal gibi siyaset simsarları oldu. Devletimizin vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruma noktasındaki kararlılığı herkes tarafından görülmüş oldu. Tanzim satış müesseseni bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz, şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışları tespit ettiğimiz diğer alanlarda da benzer yollara başvuracağız. Ne üreticimizin ne tüccarımızın ne de vatandaşlarımızın zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz."



Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Aşk ile çalışan yorulmaz." dediğini ve kendisinin de bunu sık sık tekrar ettiğini ve aşk ile çalıştıklarını söyledi. Türkiye'yi hedefleri ve hayallerine buluşturabilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bize oy versin vermesin 82 milyonun her bir ferdini Allah için seviyoruz." dedi.



"Şehir hastanelerinin ilkini Isparta'da hizmete sunduk"



Diğer illere hizmet ettikleri gibi Isparta'yı da ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Isparta'ya bugüne kadar 12,5 katrilyon yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, eğitimde bin 251 adet yeni derslik kazandırdıklarını, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini faaliyete geçirdiklerini, 11 bin 167 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtlarını açtıklarını aktardı. Erdoğan, toplamda 3 bin 550 kişi kapasiteli 4 adet yükseköğrenim yurdunun daha hizmete alınacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik merkezleri, spor salonları ve sosyal tesisler kazandırdıklarını ifade ederek ayrıca Keçiborlu Gençlik Merkezi'nin de yapımının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.



Ispartalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplamda 777 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını da dile getiren Erdoğan, "Türkiye'nin sağlıkta en önemli projelerinden olan şehir hastanelerinin ilkini Isparta'da hizmete sunduk. 780 yataklı şehir hastanemiz otel konforunda hizmet sunuyor." diye konuştu.



Bunların yanı sıra toplam 24 sağlık tesisi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, Eğirdir, Sütçüler ve Keçiborlu hastaneleriyle toplam 7 sağlık tesisinin yapımının da devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, Şarkikaraağaç ve Yalvaç devlet hastanelerini de ellişer yataklı ek bina yaparak hastanelerin büyütülerek modernize edileceğini bildirdi.



Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla Isparta'da 4 bin 369 konut projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek şehirde imar barışından 55 bin 569 vatandaşın faydalandığını söyledi.



(Sürecek)

