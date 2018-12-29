AK Parti'nin İstanbul Adayları Açıklandı (4)
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:28 Kaynak: AA
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı
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