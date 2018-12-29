Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (3)

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (3)

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:58 Kaynak: AA

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