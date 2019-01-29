AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bir...
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IHAAW212632-SIY/29-01-2019- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım" dedi.
IHAAW212632-SIY/29-01-2019
- AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım" dedi. 29.01.2019 21: 26: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:33 Kaynak: İHA
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