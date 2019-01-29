Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bir...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bir...

1 saat önce

IHAAW212632-SIY/29-01-2019- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bir..., System.String[]
IHAAW212632-SIY/29-01-2019

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım" dedi. 29.01.2019 21: 26: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, Politika
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