AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan Hızlı Trenle...
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IHAAW143952-SIY/19-02-2019- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:45 Kaynak: İHA
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