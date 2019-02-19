Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan Hızlı Trenle...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan Hızlı Trenle...

23 dakika önce

IHAAW143952-SIY/19-02-2019- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan Hızlı Trenle..., System.String[]
IHAAW143952-SIY/19-02-2019

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldi. 19.02.2019 14: 39: 52 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Ankara, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berna Laçin, Medine Tweeti Davasından Beraat Etti MHP İstedi, AK Parti Ayrı Teklif Olarak Meclis'e Sundu!

Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan Hızlı Trenle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]