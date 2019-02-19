Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan Hızlı Trenle...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan Hızlı Trenle...

1 saat önce

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan Hızlı Trenle..., System.String[]
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Ankara, Politika
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