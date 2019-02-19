AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan Hızlı Trenle...
1 saat önce
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Ankara'dan hızlı trenle İstanbul'a geldi
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
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