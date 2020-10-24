AK Parti'nin İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldığı iddia edildi - Son Dakika

AK Parti'nin İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldığı iddia edildi

24.10.2020 21:30
AK Parti'nin İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldığı iddia edildi, System.String[]

AK Parti'nin İstanbul'da tepeden tırnağa revizyona gittiği belirtiliyor. Bu kapsamda 39 ilçe başkanından 22'si için değişim kararı alındığı öne sürüldü.

AK Parti'de siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda, İstanbul il örgütünde 39 ilçe başkanından 22'sinin görevden alındığı belirtildi.

MEVCUT BAŞKANIYLA DEVAM EDİLMEYECEK İLÇELER

Nethaber.com'un haberine göre; Şişli, Küçükçekmece, Kartal, Maltepe, Şile, Çekmeköy, Ümraniye, Fatih, Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Sancaktepe, Tuzla, ve Gaziosmanpaşa ilçe başkanları ile yola devam edilmeyeceği iddia edildi. Görevden alınan başkanların kimler olduğu henüz resmen açıklanmadı.

İSTANBUL İL BAŞKANI DA DEĞİŞİYOR İDDİASI

İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak hakkındaki karar ise henüz kesinlik kazanmış değil. Bayram Şenocak hakkında netleşmeyen bilgiye göre görevden alınıp yerine Kağıthane eski belediye başkanı Fazlı Kılıç'ın getirileceği iddia edildi.

ESENYURT İLÇE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de kişisel Facebook sayfasından yeni kongre döneminde aday olmayacağını açıkladı.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İl Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde yeni kongre döneminde Esenyurt İlçe Başkanlığı'na aday olmayacağım. 'Makamlar geçicidir, baki olan davadır' şiarıyla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, AK Parti'mize hizmet etmeye devam edeceğim."

AK Parti'nin İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldığı iddia edildi

Esenyurt, İstanbul, AK Parti, Şişli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin İstanbul'da 22 ilçe başkanını görevden aldığı iddia edildi - Son Dakika


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