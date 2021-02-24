AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız - Son Dakika

AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız

24.02.2021 17:43
AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız, System.String[]

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde söz alan il başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe "Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız. Ulaşamadığımız kim varsa ayağına gideceğiz" dedi.

Yeni AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde ilk konuşmasını yaptı. Kabaktepe, ilk konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u kazanacaklarının sözünü verdi.

"2023 SEÇİMLERİNİ KAZANACAĞIZ"

Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"2023 seçimlerini kazanacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Başkanlıklar gelip geçicidir, aslolan davadır. Teşkilat işi, gönül işidir. Gönül işi, muhabbetle sağlanır. Bizler sessiz devrimi gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ile bu günlere geldik. Yapacak daha çok işimiz var. Ülkenin başına gelen onca badire, darbe girişimlerinde milletimize güvendik. Milletimiz bu güveni boşa çıkarmadı ve gerekli tavrı gösterdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, gönül yapmaya geldik. Hizmetin aşığı, hırsın düşmanı olmaya geldik."

"KAPISI ÇALINMADIK KİMSE BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul'u sokak sokak, karış karış dolaşacağız. Kapısını çalmadık, derdiyle dertlenmedik kimse bırakmayacağız. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum; İstanbul'da bir seferberblik olarak çalışacağız. İstanbul teşkilatı olarak; İstanbul kadar çoğulcu, İstanbul kadar renkli, İstanbul kadar kapsayıcı, İstanbul kadar geniş ufuklu, İstanbul kadar sevgi dolu, İstanbul kadar gönlü geniş olacağız.

AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız
Osman Nuri Kabaktepe

İDDİALI KONUŞTU: İSTANBUL'U KAZANACAĞIZ

"İstanbul teşkilatı olarak; tarihin huzurunda söz veriyoruz. Diyoruz ki; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız. Diyoruz ki; İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah. Ve diyoruz ki; vira bismillah. Akıbet tamam inşallah. Haykırıyoruz; elhamdülillah. "

AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız
AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız
AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız

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Son Dakika Politika AK Parti'nin İstanbul'u teslim edeceği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız - Son Dakika


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