AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor - Son Dakika

AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor
29.05.2021 13:03
AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videonun ortalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırdığı detay dikkat çekti.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken bir video paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "İstanbul'un fethinin 568. yılı kutlu olsun" notu düşüldü.
Türkiye'nin stratejik noktalarında görev alan gençlere yer verilen videoda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından kesitler de sunuldu. Hatta videonun bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırdığı görülüyor. Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dua ettiği görüntüntüyle sona erdi.
Son Dakika Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı