AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın 11 İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan...
1 saat önce
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
AK Parti
'nin itirazıyla Ankara
'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:03 Kaynak: AA
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