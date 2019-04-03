Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın 11 İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan...

AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın 11 İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan...

1 saat önce

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın 11 İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kullanılan..., System.String[]
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:03 Kaynak: AA

AK Parti, Ankara, Politika
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