AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın Polatlı İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde...
44 dakika önce
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
AK Parti
'nin itirazıyla Ankara
'nın Polatlı
ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:49 Kaynak: AA
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