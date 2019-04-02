Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın Polatlı İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde...

AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın Polatlı İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde...

44 dakika önce

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AK Parti'nin İtirazıyla Ankara'nın Polatlı İlçesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde..., System.String[]
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:49 Kaynak: AA

Polatlı, AK Parti, Ankara, Politika
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