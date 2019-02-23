AK Parti'nin Kahramanmaraş Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş için de inşallah bir millet bahçemiz var. Toplam 1 milyon metrekarelik bir alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş için de inşallah bir millet bahçemiz var. Toplam 1 milyon metrekarelik bir alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasına tüm Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Övünecek tek şeyim varsa o da Maraşlı olmamdır," ifadelerini, Erdem Bayazıt'ın "Müslüman yürekler bilirim, kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet, eller bilirim haşin, hoyrat, mert, alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır." sözlerini aktardı.



Erdoğan, Maraşlılara şöyle seslendi:



"Maraşlı bir başka şair Abdürrahim Karakoç da hepimizin gençliğinde ezbere bildiği o güzel şiirinde 'Kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, minarelerin burcuna, kara taşa kör ateşe' yazacağı davasını anlatıyordu. Şairlerin, yazarların, mütefekkirlerin iftihar şehri Maraş seni yürekten selamlıyorum, Maraş."



Arif Nihat Asya'nın, "Maraş Türkiye'nin kalem kaşıdır, Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır, Maraş tarihler inşa ettiren Koca Sinanlar'ın ustabaşıdır." sözlerini aktaran Erdoğan, gelecek yılın Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.



"Bir on iki şubat, bir yıldan büyük, kalmadı çok şükür ne zincir, ne yük, Berit'ten Ilgaz'a bir alageyik seker taştan taşa, selam götürür" okuyan Erdoğan, "Maraş'ın istiklali demek Türkiye'nin istiklali demektir. Maraş'ı kahraman kılan şehitlerimizi, gazilerimizi, koç yiğitleri Müftülük Meydanı'ndan selamlıyorum. Bu vesileyle yine bir seçim arifesinde Kahramanmaraş dağlarında hala aydınlanmamış yönleri olan elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum." dedi.



Maraş'ın tarih boyunca hep yaptığı gibi 31 Mart'ta da mili iradeye sahip çıkacağını vurgulayarak, "Kahramanmaraş, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Kahramanmaraş, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Kahramanmaraş, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Kahramanmaraş, 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, vatandaşlardan olumlu yanıt almasının ardından, "Rabbim hepinizden razı olsun." karşılığını verdi.



Kahramanmaraş'ı gönülden sevmekle kalmadıklarını ve şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduklarını belirten Erdoğan, "Bugüne kadar Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Söyleyim, 30 katrilyon yatırım yaptık. Niye? Kahramanmaraş'a biz aşığız, durmayacağız, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.



Kahramanmaraş'a yaptıkları derslik sayıları hakkında bilgi veren Erdoğan, ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini kurduklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 2 bin 245 kişi kapasiteli yurt binalarını yaptıklarını kaydetti.



Bu yıl içerisinde Afşin'de 500 kişi gelecek birkaç yıl içinde Kahramanmaraş ve Pazarcık'ta toplam bin 900 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını da hizmete açacaklarını bildiren Erdoğan, Kahramanmaraş'a, Elbistan'a, Afşin'e gençlik merkezleri inşa ettiklerini vurguladı.



Kahramanmaraş kamp eğitim merkezi, Dulkadiroğlu gençlik merkezi, Elbistan ve Çağlayancerit'te de spor salonu inşaatlarının sürdüğünü aktaran Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin Elbistan'a içinde millet kıraathanesinin de bulunduğu bir millet bahçesi yaptığını bildirdi.



Elbistanlılara millet bahçesinden memnun olup olmadıklarını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş için de inşallah bir millet bahçemiz var. Toplam 1 milyon metrekarelik bir alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor." dedi.



Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına ve engellilere toplam 3,2 katrilyon lira tutarında destek olduklarını bildiren Erdoğan, sağlık alanında 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesinin de aralarında olduğu 13'ü hastaneden oluşan 86 adet tesisi şehre kazandırdıklarını anlattı.



Andırın ve Pazarcık devlet hastaneleriyle birlikte 9 sağlık tesisinin yapımı ve 29 sağlık tesisinin de plan, proje ve ihalesinin devam ettiğine değinen Erdoğan, "Kahramanmaraş'a 200 yataklı fizik tedavi, rehabilitasyon ve ruh sinir hastalıkları hastanesi, Afşin'e 150 yataklı devlet hastanesi yapacağız. Afşin devlet hastanemiz ihale sürecinde." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 3 bin 270 konut projesini hayata geçirdiklerini, imar barışıyla 144 bin 556 vatandaşın sorununu da çözdüklerini vurguladı.



(Sürecek)

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