AK Parti'nin Kahramanmaraş Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayımlıyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplam 58 ata yadigarı eseri restore ederek, ihyasını sağladıklarını belirterek, merkezdeki Şekerli Camisi'nin restorasyonunun ise sürdüğünü aktardı.



Bölünmüş yol uzunluğunu, 73 kilometreden 319 kilometreye ulaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, "Maliyeti 4,2 milyar lira olan içinde 13 tünel, 3 viyadük, 3 farklı seviyeli kavşak ve 3 köprünün olduğu Kahramanmaraş-Göksun yolunun önemli bir bölümü açıldı, kalan kısmını da inşallah bu yıl tamamlıyoruz." diye konuştu.



Afşin, Tanır, Kayseri yolunu, Çağlayancerit köprüleri ve bağlantı yollarını, Kahramanmaraş-Türkoğlu-Nurdağı yolundaki 3 geçit ve köprüleri, Kahramanmaraş çevre yolundaki çalışmaları, Kahramanmaraş-Nurdağı yolunu, Pazarcık, Elazığ hududu ayrımı Çağlayancerit yolunu bu yıl tamamlayacaklarını anlatan Erdoğan, Kadirli-Andırın- Göksun yolunu, Göksun-Elbistan yolunu ve Narlı-Pazarcık-Elazığ yolunu ise seneye tamamlayacaklarını bildirdi.



Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki demir yollarını sıfırdan yenilediklerine işaret eden Erdoğan, şu bilgileri verdi:



"Türkoğlu Lojistik Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş'a bağlantı yapıyoruz. Bu hızlı tren hattının etüt proje çalışmaları şu anda devam ediyor. Narlı-Akçagöze arasında yeni tren hattı yaparak, mevcut 27 kilometrelik hattı 16 kilometre kısaltacağız. Hattın altyapı yapım çalışmaları tamamlandı, üstyapı ihale hazırlıkları devam ediyor."



Kahramanmaraş'taki mevcut havalimanının yolcu kapasitesinin, yıllık 400 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu sayısının geçen yıl 334 bine ulaştığını ifade etti.



"Yapacağız, edeceğiz demiyorum, yaptık diyorum"



Havalimanını, kentin kapasitesine yakışır hale getirmek için yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını inşa ettiklerini de hatırlatan Erdoğan, "Bak, -cek, -cak'la konuşmuyorum. Yapacağız, edeceğiz demiyorum, yaptık diyorum. Bu binayı 3 hafta önce hizmetinize sunduk. Havalimanımız, geçici hudut kapısı olarak belirlendiği için buranın uluslararası uçuşlara açılmasının önünde de bir engel yok. Şayet havayolu şirketleri buraya tarifeli uluslararası uçuş yapmak isterlerse altyapı hazır." dedi.



Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşlarla ihracatçıların bu habere çok sevineceklerini vurgulayarak, kente bir teknopark, 10 araştırma geliştirme merkezi ve 3 organize sanayi bölgesi kurduklarını belirtti.



İldeki iş adamları ve girişimcilere de toplam 3 milyar tutarında yatırım teşviki verdiklerini ve desteklerle 36 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını da kaydeden Erdoğan, 45 binden fazla iş yerine ise 1,6 milyar lira tutarında SGK prim teşviki sağlandığını hatırlattı.



Geçen yıl Kahramanmaraş'ın 1 milyar dolarlık ihracat rakamlarını aşan şehirler arasına girdiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum; Maraş'a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak, imar planları öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Bu kapsamda kurulacak atık su arıtma tesisi ile Aksu Nehri'ni de kirlenmekten kurtarıyoruz. Altın, gümüş imalatçıları ihtisas sanayi sitesini bir an önce tamamlamak istiyoruz. Bir başka müjdem de dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayımlıyoruz. Aynı şekilde Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kamulaştırma sıkıntılarını da hal yoluna koyuyoruz. Tomsuklu Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tüzel kişiliğini de yakında kuracağımızın müjdesini buradan sizlere veriyorum."



Alandakilere, "Maraş Expo 2023'e hazırlanıyor değil mi?" diye soran Erdoğan, bu kapsamda tüm kenti adeta bir rekreasyon alanı haline getireceklerini bildirdi.



Kentin 2023 yılında birçok ülkenin katıldığı yaklaşık 750 bin metrekarelik bir alanda yapılacak, uluslararası Expo etkinliğine 6 ay boyunca ev sahipliği yapacağını ifade eden Erdoğan, "Bu Expo ile Maraş'ı dünyanın her yerinden bitki ve çiçeklerin olacağı ve en az 40 ülkenin katılacağı ve 2 milyon ziyaretçinin beklendiği bir kültür festivali ile buluşturuyoruz." diye konuştu.



Kente 5 baraj, 4 gölet inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, 17 baraj ve 2 yeni gölet daha inşa edeceklerini, böylece içme suyu sorununu çözdüklerini kaydetti.



"Bu yıl Çağlayancerit ve Göksun'a da doğal gazı veriyoruz"



Afşin ve 30 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 74 kilometre uzunluğunda isale hattı inşa ettiklerini, inşa edilen sulama tesisleriyle kentteki 146 bin dekardan fazla tarım arazisinin de sulamaya açıldığını anlatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:



"Bölgenin dört gözle beklediği kılavuzlu sulamasının birinci kısmını tamamladık. Şimdi bu projenin en önemli kısımlarından olan ana kanal inşaatını ve 180 bin dekar araziyi sulayacak ikinci kısım şebekesini de yapıyoruz. Kahramanmaraşlı çiftçilerimize son 17 yılda 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu yıl Çağlayancerit ve Göksun'a da doğal gazı veriyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Kahramanmaraş 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyen kadrolarla yola devam ediyor muyuz? Tercihinizi bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz?" diye sordu.



"Türkiye insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece kendi insanına hizmet etmekle, kendi şehirlerini kalkındırmakla kalmayan bir ülke olduğuna işaret ederek şunları söyledi:



"Biz, elimizdeki imkanları, tüm kardeşlerimizle özellikle de mazlumlar ve mağdurlarla paylaşan, bundan şeref duyan bir milletiz. Bugün Türkiye, dünyada en çok insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. Hatta milli gelire göre birinci sırada yer alıyoruz. Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak, Birleşmiş Milletler standartlarına göre 37, 5 milyar dolardır. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkedeki toplam mülteci sayısı 2 milyon. Türkiye'de ise Irak, Suriye 4 milyon."



(Sürecek)

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