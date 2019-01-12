AK Parti'nin Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları Açıklandı
1 saat önce
KARABÜK (İHA) – Karabük'te, AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri İlçe Belediye Başkan adayları açıklandı.
KARABÜK (İHA) – Karabük
'te, AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri İlçe Belediye Başkan adayları açıklandı.
AK Parti İl Başkanlığın tarafından yapılan açıklamada, Eflani
mevcut Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar
mevcut Belediye Başkanı Mustafa Yarkan ve Yortan mevcut Belde Belediye Başkanı Yılmaz
Tiryaki, Safranbolu
Belediye Başkan adayı Ali Kaya
, Yenice
Belediye Başkan adayı Coşkun Güven
ve Ovacık
Belediye Başkan adayı ise Yakup Narter olarak belirlendi.
Adaylar yarın saat 14.00'te 100. Yıl Kültür Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili
Av. Özlem Zengin
ve Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal
ile Niyazi Güneş
'in de katılacağı programla tanıtılacak. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:49 Kaynak: İHA
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