Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları Açıklandı

AK Parti'nin Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları Açıklandı

1 saat önce

KARABÜK (İHA) – Karabük'te, AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri İlçe Belediye Başkan adayları açıklandı.

AK Parti'nin Karabük İlçe Belediye Başkan Adayları Açıklandı, System.String[]
KARABÜK (İHA) – Karabük'te, AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri İlçe Belediye Başkan adayları açıklandı.

AK Parti İl Başkanlığın tarafından yapılan açıklamada, Eflani mevcut Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar mevcut Belediye Başkanı Mustafa Yarkan ve Yortan mevcut Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven ve Ovacık Belediye Başkan adayı ise Yakup Narter olarak belirlendi.

Adaylar yarın saat 14.00'te 100. Yıl Kültür Merkezi'nde AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin ve Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş'in de katılacağı programla tanıtılacak. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:49 Kaynak: İHA

Eflani, Karabük, Politika
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