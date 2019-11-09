Bitlis'te AK Parti'nin "Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı" yapıldı.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, AK Parti sayesinde Türkiye'nin hayal edilmeyecek yerlere geldiğini söyledi.

Bitlis için çok hayırlı şeyler yapmaya başladıklarını anlatan Taşar, şöyle konuştu:

"Bugün bir dünya liderimiz var. Ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Geçmişte bizi hiç kale almayan, masaya bile almayan süper devletler, güçlü liderimizin sayesinde bir hafta içinde masaya oturduk ve onların yüz yıllık Orta Doğu planlarını alt üst ettik. Kuzey Suriye'de yapılan operasyon, PKK ve PYD terör örgütüne karşıdır. Onun için birilerinin ortaya çıkıp bunu farklı bir şekilde değerlendirmesine hiç gerek yok."

Konuşmanın ardından aylık değerlendirme raporları okundu, belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Toplantıya, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Teşkilatı ve partililer katıldı.