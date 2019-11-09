Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin "Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı" yapıldı
Son Dakika Güncel AK Parti'nin 'Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı' yapıldı

AK Parti'nin "Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı" yapıldı

7 saat önce

Bitlis'te AK Parti'nin "Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı" yapıldı.

Bitlis'te AK Parti'nin "Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı" yapıldı.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, AK Parti sayesinde Türkiye'nin hayal edilmeyecek yerlere geldiğini söyledi.

Bitlis için çok hayırlı şeyler yapmaya başladıklarını anlatan Taşar, şöyle konuştu:

"Bugün bir dünya liderimiz var. Ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Geçmişte bizi hiç kale almayan, masaya bile almayan süper devletler, güçlü liderimizin sayesinde bir hafta içinde masaya oturduk ve onların yüz yıllık Orta Doğu planlarını alt üst ettik. Kuzey Suriye'de yapılan operasyon, PKK ve PYD terör örgütüne karşıdır. Onun için birilerinin ortaya çıkıp bunu farklı bir şekilde değerlendirmesine hiç gerek yok."

Konuşmanın ardından aylık değerlendirme raporları okundu, belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Toplantıya, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Teşkilatı ve partililer katıldı.

AK Parti'nin Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı yapıldı

Milletvekili, AK Parti, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi "Ardımdaki Kadın" büyük ilgi gördü
Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tanıtımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 22:11:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin "Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı" yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]