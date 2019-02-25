Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Kayseri Mitingi

AK Parti'nin Kayseri Mitingi

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitingini değerlendirdi.

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AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitingini değerlendirdi.

Çopuroğlu, parti binasındaki basın toplantısında, dün gerçekleştirilen mitingde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri'de birlik ve beraberlik olduğunu vurguladığı konuşmasında Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bir yerde bir program olduğunda il teşkilatı olarak beraber hareket ediyoruz. Yapılacak tüm organizasyonları önceden planlayıp gidilecek mahalle, saat, katılımcılar konusunda tek tek bilgilendirme yapıyoruz. Dün bu yaptığımız işin ne kadar faydalı olduğunu ve sahaya yansıdığını beraber müşahede etmiş bulunuyoruz. Kayseri'de yapılan tüm mitingler hafızada kaldı. Amacımız alınabilinecek en yüksek oyu almak. Güzel bir netice alacağımızı dünkü mitingle perçinlemiş olduk."

Çopuroğlu, mitinge katılımları ve destekleri için MHP teşkilatına da teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de coşku ile karşılandığını ve güzel bir miting gerçekleştiğini ifade etti.

Hızlı Tren'in proje aşamasında olduğunu anlatan Büyükkılıç, Cami Kebir bölgesi ve diğer projelerin de çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı.

"Biz insana hizmete sevdalıyız." diyen Büyükkılıç, ortak aklı benimseyerek çalışmalarına devam edeceklerini ve Kayseri'yi daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Toplantıya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:16 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, AK Parti, Kayseri, Politika
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