AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi - Son Dakika

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi
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AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3-4-5 Nisan tarihlerinde yapacağı 30'uncu istişare ve değerlendirme toplantısı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3-4-5 Nisan tarihlerinde yapacağı 30'uncu istişare ve değerlendirme toplantısı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
AK Parti, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kızılcahamam'da gerçekleşecek istişare ve değerlendirme toplantısını erteleme kararı aldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan AK Parti 30'uncu istişare ve değerlendirme toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelenmiştir" dedi. Kampın Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiği öğrenildi.
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