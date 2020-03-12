Son Dakika › Politika › AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi - Son Dakika
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi
6 saat önce
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:48 Kaynak: AA
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Son Dakika Sporseverlerden maçların seyircisiz oynanma kararına destek Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması