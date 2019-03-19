AK Parti'nin Kocaeli Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi tanımak isteyenler önce gelip Çanakkale'yi ziyaret etsin, Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bizi zayıf görenler, gitsin önce 'Ya istiklal ya ölüm.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi tanımak isteyenler önce gelip Çanakkale'yi ziyaret etsin, Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bizi zayıf görenler, gitsin önce 'Ya istiklal ya ölüm.' şiarıyla dünyanın en güçlü ordularına Anadolu'yu dar eden cesareti kavrasın." dedi.



Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde, Kocaeli halkına 24 Haziran'da şahsına ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığı için teşekkür ederek, katılımcılara şöyle seslendi:



"Kocaeli bizi hiç mahcup etmedi, hiç yalnız bırakmadı. Daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da Kocaeli bir kez daha 'Demokrasi, huzur, kalkınma, istikrar' dedi. Sizler 48 ile AK Parti'yi ilimizde birinci yaptınız, yüzde 60 ile Cumhurun İttifakı'nı ilimizde açık ara lider yaptınız, yüzde 59 ile şahsımı ikinci kez cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. Bize inandınız, bize güvendiniz, 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız. Dualarınızla ülkemizin ufkunu, yolunu açtınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız."



Sahneye gelen ve kendisine sarılarak ağlayan Emirhan'a neden ağladığını soran Erdoğan, "Beni çok seviyormuş. 'Aşığım sana.' diyor. Ben de aşığım, ne yapayım?" dedi. Emirhan'ın kilosunun biraz fazla olduğunu kaydeden Erdoğan, Emirhan'a "Vereceksin değil mi kiloyu?" diye sordu.



Erdoğan, 31 Mart'ta da Kocaeli'den "tarihe geçecek bir zafer" beklediğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bu sefer sizlerden dünyanın öbür ucundaki Türk düşmanlarına, Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek tarihi bir sonuç bekliyorum. İstanbul'u Konstantinapole çevirme hevesiyle yanıp tutuşan Bizans artıklarına şöyle okkalı bir Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum. DEAŞ'ından PKK'sına Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum. Şimdi sizlere soruyorum ama öyle bir cevap vereceksiniz ki ta okyanusun ötesinden duyulacak. Öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek. Öyle bir haykıracaksınız ki 'Haçlılar mescitlerinize dokunmaz.' diyen Pensilvanya'daki şarlatanın, haçlı emellerine hizmet eden Kandil'deki terör baronlarının yürekleri ağızlarına gelecek. Öyle bir gürleyeceksiniz ki silahlarının üzerine yazdıkları yazılarla Türkiyeyi tehdit eden müstevliler ayaklarını denk alacak."



"Kocaeli, 31 Mart'ta bağımsızlığına sahip çıkıyor musun? Kardeşliğine sahip çıkıyor musun? Vatanına sahip çıkıyor musun? Sandığa sahip çıkıyor musun? Gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun?" sorularını yönelttiği katılımcılardan, "Evet" karşılığını alan Erdoğan, "İşte Kocaeli, benim Kocaeli'm budur." ifadelerini kullandı.



"Bu ülkeyi her evden bir yiğidi toprağa vere vere kurduk"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin bir milletin sadece hafızası, mazisi olmasının yanı sıra istikbalinin de pusulası olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Tarih, bir toplum için hem bir ibret vesikası hem de ilham kaynağıdır. Bunun için biz tarihimizden sadece ders almayız aynı zamanda ibret, kuvvet alırız, cesaret alırız, ilham alırız. Dün, Çanakkale Deniz Zaferimizin 104. yıl dönümünü kutladık. Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizin aziz hatıralarını yad ettik. 19 Mayıs'ta Samsun'da Gazi'nin istiklal meşalesini yakışının 100. yıl dönümünü anacağız. 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 566. sene-i devriyesini hep birlikte coşkuyla idrak edeceğiz. 28 Haziran'da Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2 bin 228'inci yaşını millet olarak yine büyük bir gururla kutlayacağız. Polis teşkilatımızdan Danıştaya, Kızılayımızdan üniversitelerimize kadar onlarca ülkenin kuruluşundan daha eski, daha köklü kurumlara sahibiz. Çünkü biz, tesadüflerin bir araya getirdiğini bir millet değiliz. Biz, emperyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Biz işgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlet de değiliz. Biz, 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesiyle büyük bir milletiz."



Katılımcı rakamlarını istediğini dile getiren Erdoğan, "Resmi rakamdan bahsettiler, 120 bin... Maşallah." dedi.



Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biz asırlar boyunca 23 milyon kilometrekarede hükümranlık kurmuş, 3 kıta, 7 iklimde adalet dağıtmış bir ecdadın ahvadıyız. Bu ülkeyi birilerinin lüftu olarak değil, çarpışa çarpışa, her evden bir yiğidi toprağa vere vere kurduk. 15 yaşındaki yavrularımızın kanları var bu topraklarda. Bağımsızlığımızı, büyük güçlerin insanıyla veya ihsanıyla değil, İstiklal Harbimiz ile büyük bedeller ödeyerek kazandık. Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Şerife Bacıların, Şahin Beylerin, Sütçü İmamların mücadeleleriyle Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırdık. Bu toprakları asırlardır ciğerparelerini 'Ya şehit ol ya gazi' diyerek cepheye gönderen koca yürekli anaların fedakarlığıyla vatan kıldık. Bizi tanımak isteyenler önce gelip Çanakkale'yi ziyaret etsin, Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bu milleti hafife alanlar gitsin Napolyon'a 'Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı.' cümlesini kurduran mücadeleye baksın. Bizi zayıf görenler, gitsin önce 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla dünyanın en güçlü ordularına Anadolu'yu dar eden cesareti kavrasın. Türk milletinin hürriyet tutkusunu ölçmek isteyenler önce açıp İstiklal Marşı'mızı baştan sona iyice bir okusun."



İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım/Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım/Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım/Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var/Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar/'Medeniyet' dediğin tek dişi kalmış canavar?" dizelerini alıntılayan Erdoğan, "Namaz kılan 3 yaşındaki çocukları alçakça kurşunlayanlar, 'Merhaba kardeşim.' diyen müminleri kalleşçe şehit edenler, bize 'Boğazın batısına geçme.' tehditleri savurmaya yeltenen bu müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin." dedi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı

Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu