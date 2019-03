AK Parti'nin Konya Mitingi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart sonrası bu uzun, 4,5 yıllık seçimsiz dönem, özellikle daha pratik kararların alındığı, daha hızlı hareket edilen, daha sonuç odaklı bir icraat dönemi olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart sonrası bu uzun, 4,5 yıllık seçimsiz dönem, özellikle daha pratik kararların alındığı, daha hızlı hareket edilen, daha sonuç odaklı bir icraat dönemi olacak. O nedenle gecemizi gündüzümüze katarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önümüzdeki dönemi güçlü bir icraat dönemi olarak tamamlamak istiyoruz." dedi.



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Koca, 31 Mart'tan sonra 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini, bu dönemin ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapısı gereği, hızlı ve nitelikli kararlar alarak uygulamayı hedeflendiğine işaret eden Koca, "31 Mart sonrası bu uzun, 4,5 yıllık seçimsiz dönem, özellikle daha pratik kararların alındığı, daha hızlı hareket edilen, daha sonuç odaklı bir icraat dönemi olacak. O nedenle gecemizi gündüzümüze katarak, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önümüzdeki dönemi güçlü bir icraat dönemi olarak tamamlamak istiyoruz. 31 Mart bu icraat döneminin enerjisini alan değil, bu döneme enerjisini veren bir seçim olmalıdır. Bu doğrultuda üzerinize düşen sorumluluğu yapacağınıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.



Koca, Konya'nın her zaman olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de vereceği yüksek oyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye vefasını göstereceğine inandığını söyledi.



4,5 yıllık seçimsiz dönemin güçlü Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:



"Sadece ülkemizdeki istikrardan öte özellikle gönül ve kültürel coğrafyamız için ve hatta dünya için, Türkiye'nin güçlü ve lider ülke olmasına ihtiyaç var. Bu gücü pekiştirecek 31 Mart seçimini önemsiyoruz. Bu anlamda 31 Mart'ta herkesin oyunun kutsallığını bilerek, oy kullanma noktasında gayret göstereceğine inanıyorum."



Yeni dönemde sağlık alanında önemli hizmetler planladıklarını anlatan Koca, Konya'da yapımı devam eden şehir hastanesinin gelecek yıl hizmete açılacağını, ülke genelindeki tüm şehir hastanelerinin vatandaşlara nitelikli hizmet sunacağını bildirdi.



"Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatan bir öncüdür"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazreti Mevlana'nın şehri olan Konya'nın, vefa örneği bir şehir olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vefalı yönüyle bilindiğini anlatan Kurum, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatan bir öncü, milli iradenin sembolüdür. Yeryüzündeki tüm mazlumlara çağ atlatan milli iradenin sembolüdür, yeryüzündeki tüm mazlumların hamisidir. Derdi Kudüs olan, Filistin olan, Arakan olan, yetim çocuklar, zulüm altındaki babalar, çaresiz anneler olan bir dünya lideridir. Konya, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a vefasını her zaman gösterdi, asla yalnız bırakmadı ve asla yalnız bırakmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, memleketi Konya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurum, şöyle devam etti:



"Konya'mız bu davanın mihenk taşı, bu hareketin sarsılmaz kalesidir. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya kendine yakışanı yapacaktır ve 31 ilçenin tamamını almak suretiyle yeni bir destan yazacaktır. AK Parti iktidarları döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şehrimize 12 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptık. Devam eden de yaklaşık 886 milyon liralık yatırımımız var. Konya'mıza yaptığımız ziyaretlerde büyükşehir belediyemizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla bir araya gelerek 'Konya'mız için, şehrimiz için ne yapabiliriz' kaygısına girdik. Hızlı bir şekilde projeleri başlattık. Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, şehir içindeki sanayi alanlarının şehir dışına çıkarımasına kadar birçok projeyi başlattık ve süreç içerisinde de projelerimize de yeni projeleri ekleyeceğiz. Şehirlerimiz için, vatandaşımız için hizmet etmeye devam edeceğiz."



"Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçmiştir"







CHP'nin seçim sloganını eleştiren Kurum, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki 'Martın sonu bahar'. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bu şehirler, bu ilçeler, bu köyler ne zaman bahar gördü ki bu martta görsün? Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçmiştir. Çöp, çamur, çukuru bitiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah Konya 31 Mart akşamı tüm ilçeleriyle, köyleriyle tüm Türkiye'ye buradan gerekli mesajı verecektir."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Ülkenin önemli bir seçim sürecinden geçtiğine değinen Turhan, "Gündem 31 Mart yerel seçimleri, ondan da önemlisi Türkiye'nin dünya zalimleriyle olan imtihanı... Dersi ve sorumluluklarını yerine getirmesi için Konyalıların imtihanı. 31 Mart sadece yerel yönetim seçimi değil, özellikle de Konya için. Konya zaten yerel yönetimlerinde, geçmişinden beri işi ehline vermeyi bilmiş bundan sonra da verecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da milletin 31 Mart akşamı ülkeyi bölmeye çalışanlara en güzel dersi vereceğini söyledi.



31 Mart yerel seçimlerinin Cumhur İttifakı'nın ilk seçimi olacağını ifade eden Usta, şöyle devam etti:



"Bu seçim sadece belediye başkanlarımızı seçileceği bir seçim değil, Cumhur İttifakı'nın alacağı oy oranının bütün dünya tarafından izleneceği bir seçim. Bunu düşünerek, bu sorumluluk ve vebal ile önce sandıklara gideceğiz. Sonra da Cumhur İttifakı adaylarını bütün ilçelerimizde ve şehirlerimizde destekleyeceğiz inşallah. 'Durmak yok, yola devam' diyen Cumhurbaşkanımızın her dakikasını değerlendirerek çalıştığı bir dönemdeyiz. Sizlerden isteğimiz, önümüzde kalan son 10 gün boyunca birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim. Birbirimize olan sevgimizi ve muhabbetimizi arttıralım."



"Karanlıkta birileri el ele tutuşmuş"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de milletin bu zamana kadar çok badireler atlattığını, birlik ve beraberliğini her zaman muhafaza ettiğini söyledi.



Ülkeyi bölmeye, karıştırmaya çalışanların gizli planlar yaptığını belirten Kandemir, "Görüyoruz ki yine karanlıkta birileri el ele tutuşmuş, zannediyorlar ki millet bunları görmüyor. Zannediyorlar ki bu millet karanlıkta yükselmeye çalışanların farkında değil. Fakat biz görüyoruz ki Konya'da hınca hınç bu meydanı dolduran, bu kutlu kentin güzel yürekli insanları 31 Mart'ta onlara bir selam gönderecek. Bizler amiral gemisinden kötülüğe selam çakanlara, kimisi lüks hayatın içinden, kimisi dağlardan bize tehditle mesaj yollayanlara gereken dersi vereceğiz." diye konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise AK Parti ve MHP'nin vatan ve millet aşkıyla bir arada olduğunu söyledi.



Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlara karşı mücadele verdiğini belirten Kalaycı, "Üzerimize geldiler. Darbeyle geldiler, püskürttük, terör örgütleriyle geldiler, derslerini verdik. Ekonomi üzerinden saldırıya geçtiler, hadlerini bildirdik. Allah'ın izniyle Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne asla bir şey yapamazlar. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe bizi yenemezler, bölemezler." ifadelerini kullandı.



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaparak, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi

Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi

Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi