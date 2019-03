AK Parti'nin Küçükçekmece Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımıza da, bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımıza da, bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir." dedi.



Erdoğan, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin Küçükçekmece mitinginde yaptığı konuşmada, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışını yaptıklarını hatırlatarak, bu hattın artık Halkalı'dan Sirkeci'ye, karşı taraftan da Haydarpaşa'ya kadar değil, Londra'dan Pekin'e, Pekin'den Londra'ya kadar uzadığını, Demir İpekyolu'nu gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hep çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İstanbul'un Anadolu yakasındaki en ucuyla, Avrupa yakasındaki en ucu arasını banliyö hattı aracılığıyla birleştirmiş olduk. Bu banliyö hattı boğazdan nasıl geçiyor? Tabii ki Marmaray ile geçiyor. Eskiden Haydarpaşa stop, Sirkeci stop. Şimdi bunları artık kaldırdık, kesintisiz bir şekilde birleştirmiş olduk." dedi.



Yüksek hızlı trenlerin artık son durak olarak Pendik'te durmayacağını, Küçükçekmece'ye kadar geleceğini ifade eden Erdoğan, Londra'dan yola çıkan bir trenin bu hat ile Asya kıtasına geçeceğini, oradan Kars-Tiflis-Bakü hattı aracılığıyla Pekin'e kadar gideceğini belirtti.



Sadece İstanbul'un iki yakasını değil, dünyanın iki kıtasını da baştan başa raylı sistemle birbirine bağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Çünkü Türkiye, dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir. Çünkü Türkiye, dünyanın 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedeflemiş bir ülkedir." dedi.



"Saldırıyı, aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık"



Dün, Türkiye'nin 2018 yılı büyüme rakamının açıklandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"2018'in büyümesi, 2,6. Bu noktaya geldik. Devamlı bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme, bize yakışır. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki, tarih bugünleri yazdığında, gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacaklar. Geçtiğimiz ağustos ayında doğrudan ekonomimize yönelik, döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu saldırıyı da, aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık. Tabi bu sebeple yılın dördüncü çeyreğinde ne yazık ki bir eksi büyüme oldu ama ortalama 2,6. Bütün bunlarla beraber aynı dönemde bir ara 80 milyar dolar sınırına kadar gerileyen Merkez Bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar doların üzerine çıkardık. Uluslararası doğrudan yatırımlar, 13,2 milyar doları buldu. Cari açığımız bir önceki yılın yarısının bile altına düşerek, 21,6 milyar dolara indi. Enerji ve altın gibi zaten elimizde olmayan iki kalemi çıkardığımızda, geçtiğimiz yıl cari hesabımız 24 milyar dolara yakın fazla verdi."



"Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk"



Hem bu yılın hem de bundan sonraki yılların büyüme rakamlarının öngörülenlerin çok üzerinde çıkacağına inandığını belirten Erdoğan, "CHP'ye sesleniyorum; Ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider.' IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk. Ne kadar borcumuz vardı? 23,5 milyar dolar. Ödedik, ödedik, ödedik... Mayıs 2013 ve IMF'ye olan borcu, sıfırladık. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz var mı? Yok. IMF ile ilişkimiz var mı? Yok. Bitti o iş, o defteri kapattık. CHP sizin tarihiniz, borçlarla dolu. Kulluk, kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Biz, dik durduk ve bu günlere öyle geldik." diye konuştu.



Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'ye ne siyasette ne ekonomide ne de savunmada diz çöktürülemediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Geldiğimizde milli savunmada yerlilik oranı neydi? Yüzde 20, şimdi yüzde 65. Savunmada biz üretiyoruz. İnsansız hava aracı almak için ABD başkanlarına ricada bulunuyordum. Ama 'kongre müsaade etmiyor' diyorlardı. Ne oldu? Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah. Yakın."



"İnlerine girdik ve sonuna kadar kovalıyoruz"



Terör örgütleriyle Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de mücadeleyi böyle verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Dün, inlerine girdik ve bunları sonuna kadar kovalıyoruz, bitireceğiz. Bu teröristler, CHP ile şimdi kol kola." dedi.



Erdoğan, "Bu teröristlerin, CHP ile nasıl iş tuttuğunu göstereyim istiyorum." diyerek, miting alanındaki vatandaşların ekrana yansıtılan videoyu izlemesini istedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, videonun ardından devam ettiği konuşmasında, şunları dile getirdi:



"Bu adam Kürt falan da değil ama Kürt kardeşlerimin üzerinden istismar politikası yapıyor. Ne diyor? 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda AK Parti'ye ve MHP'ye oy yok.' Şimdi ben buradan soruyorum; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam, Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Bizim Güneydoğu Anadolumuz, Doğu Anadolumuz, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Orta Anadolumuz, Egemiz, Marmaramız var. 780 bin kilometrekareyle Türkiye var. Biz bunlara ülkemizi böldürmeyeceğiz.



Onun için rabiamız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu topraklar, bölünemez. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Milletimizle birlikteliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece bu ülkeye diz çöktüremeyecekler. Sınırlarımıza da, bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir."



"Büyükşehiri aldık, buraları ne hale getirdik"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere 19 gün kaldığını belirterek, kadınlara ve gençlere seslenerek, "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" dedi. 31 Mart akşamı Küçükçekmece'yi özellikle takip edeceğini dile getiren Erdoğan, kalabalığa "Devam inşallah diyor muyuz?" diye seslendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Binali Yıldırım, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nda da Temel Karadeniz, Ankara'da da 4,5 yıl kendisinin Cumhurbaşkanı olarak iş başında olacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz ve Küçükçekmece'yi de, İstanbul'u da uçurmaya devam edeceğiz. Hatırlayın, 1994'ü hatırlayın. Buralar neydi. Biz büyükşehiri aldık, buraları ne hale getirdik. Şimdi daha iyi olsun diyoruz. İşte Gebze banliyösü gelip buralardan geçiyor. Bütün bunlar iş bilenin, kılıç kuşananın anlayışla olur. Kuçükçekmece, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? Küçükçekmece, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun? Küçükçekmece, 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Küçükçekmece büyükşehirde Binali Yıldırım'a, ilçemizde Temel Karadeniz'e sahip çıkıyor musun?"



Erdoğan'ın bu sözlerine mitinge katılanlar "Evet" yanıtını verdi.



"Alt yapısızlığın esiri haline getirilmiş İstanbul unutulmayacak"



İstanbul için yaptıklarının en yakın şahidinin vatandaşlar olduğunu dile getiren Erdoğan, günlük hayatın her anında bu hizmetlerin kullanıldığını anlattı.



Erdoğan, yaşı 35-40'ın üzerinde olanların 1994 yılındaki İstanbul'u iyi bildiklerini belirterek, çöpe, çukura ve çamura teslim olmuş, musluklarından suyu akmayan, kirlilikten havası solunmayan, çarpık yapılaşmanın, alt yapısızlığın esiri haline getirilmiş İstanbul'un unutulmayacağını söyledi.



Şimdi ise çok daha farklı bir İstanbul'da yaşanıldığını dile getiren Erdoğan, mitinge katılan vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Küçükçekmece'yi hatırlatıyor." dizelerini seslendirdi.



Yağmurun başlaması nedeniyle burada çay demlenmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Ben size az da olsa biraz çay ikram edeyim. Evde hemen çayı demleyin." diyerek, vatandaşlara bez poşet ve çay dağıttı.



Erdoğan'a, kürsüye çıktığında vatandaşları selamlarken seçim şarkısı "Nereden nereye" de eşlik etti. Mitinge katılan bazı MHP'li seçmenlerin Erdoğan'a "bozkurt" işareti yaparak destek verdiği görüldü.



Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Erkan Kandemir, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı