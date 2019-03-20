AK Parti'nin Kürtçe Afişli Seçim Çalışmasından Diyarbakırlılar Memnun

AK Parti'nin Diyarbakır'ın bazı noktalarına astığı "Belediye işi gönül işi" sloganının Kürtçe yazılışının olduğu afişler Diyarbakırlıları memnun etti.

AK Parti'nin Diyarbakır'ın bazı noktalarına astığı "Belediye işi gönül işi" sloganının Kürtçe yazılışının olduğu afişler Diyarbakırlıları memnun etti.



Kentin en işlek caddelerine yerleştirilen Kürtçe "Kare şaredareye kare dile me ye" (Belediye işi gönlümüzün işidir) yazılı pankart, Diyarbakırlıları sevindirdi.



Vatandaşlardan Hamdullah Gül, görevlendirilme yapılmasının ardından Diyarbakır'ın kaliteli belediyecilik hizmetiyle tanıştığını, bu nedenle çok memnun olduklarını söyledi.



Diyarbakır'ın 2 yılda çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Gül, başta yeşil alan, spor tesisleri ve diğer üst yapı çalışmalarla şehrin çehresinin değiştiğini aktardı.



Seçim sürecinde insanların ana diliyle yazılan pankartları şehrin sokaklarında gördüğünde mutlu olduğunu dile getiren Gül şöyle konuştu:



"Kürtçe pankartlar bir Kürt olarak beni çok mutlu etti. Diyarbakır halkının artık gerçekleri görmesi lazım. Gece geç saatlere kadar kentte rahat şekilde geziyorum. Eskiden bu kadar böyle rahat değildik. Cumali Atilla seçimi kazanmazsa Diyarbakır kaybeder, kente yazık olur."



Mehmet Vural ise Diyarbakır'ın 17 yılda alamadığı hizmeti son 2 yılda belediye sayesinde kavuştuğunu aktararak, özellikle gençlerin spor yapabilecekleri çok sayıda tesis oluşturulduğunu kaydetti.



Kürtçe yazılı afiş ve pankartları önemine işaret eden Vural, "Kürtçe pankart gördüğümüz zaman gururlanıyoruz. Cumali Atilla'nın yaptığı hizmetlerden ve astığı Kürtçe pankarttan dolayı ailemle beraber kendisine destek vereceğiz." dedi.



Aleyna Avcı da Kürtçe yazılı pankartların kendileri için önemli olduğunu işaret etti.



Semanur Kuşça ise şehrin çiçek bahçesi görünümüne kavuştuğunu dile getirerek, yapılan hizmetler sayesinde Diyarbakır'ı yeniden "Doğu'nun Paris'i" haline dönüştüğünü söyledi.



Kürtçe yazılı pankartları görmekten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Kuşça, "Çok daha güzel işler yapacağını düşünüyor ve kendisine destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

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