AK Parti'nin kurucu üye sayısı 10 kişi eksildi
2 saat önce
AK Parti'nin güncellenen kurucular kurulu listesinde 68 olan kurucu sayısı istifa edenler ve ihraç edilenler sonrası 58'e düştü. En son Ali Babacan'ın da istifa etmesi üzerine AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden çıkarılan isim sayısı 6'ya yükseldi.
AK Parti
'nin güncellenen kurucular kurulu listesinde 68 olan kurucu sayısı istifa edenler ve ihraç edilenler sonrası 58'e düştü. En son Ali Babacan
'ın da istifa etmesi üzerine AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden çıkarılan isim sayısı 6'ya yükseldi.
AK Parti'den istifa edenler arasında Ali Babacan'ın yanı sıra İdris Naim Şahin
, Mehmet Nail Berzek, Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk
, İsmail Tatlıoğlu
ve İdris Naim Şahin
bulunuyor. Yaşar Yakış
, Mehmet Gazioğlu
, Erdal Önder
ve Fatma Ünsal ise partiden ihraç edilmişti. İstifa ve ihraç edilen 10 kişi AK Parti'nin kurucu üyeler listesinden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:22
Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin kurucular listesi güncellendi: 14 kişinin ismi çıkarıldı Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi! Venezuela'da ülke genelinde elektrik kesildi, hükümet 'elektromanyetik saldırı' diyor