AK Parti'nin Kurucuları Bir Araya Geldi

Dönemin kurucu il yöneticisi Vehbi Aydıner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe; Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan kurucu il başkanı Nihat Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve İlyas Şeker, eski il başkanları, eski belediye başkanları Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk ve Ali Kahraman, Büyükşehir Adayı Tahir Büyükakın ve İzmit Adayı Sibel Gönül de yer aldı.

ERGÜN, "NOKTA TESPİTLER YAPIYORUZ"

Toplantının anlamının ve öneminin büyük olduğunu belirten Nihat Ergün, Aksakallılar ya da ak saçlılar olarak tabir edilen kendilerinin Kocaeli'deki tüm belediye başkan adaylarının yanında yer aldığını belirtti. Ergün, "Kendilerine her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da destek olacağız. Milletvekillerimiz de her gün bir ilçede halkla iç içe. Ben iki bölgede seçim çalışmalarını katıldım, vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını cevapladım. Meydan konuşmalarında yer almıyor olabilirim ama noktasal tespitler yaparak katkımızı sunuyoruz" dedi.

"ADAYLARI YAKINDAN TANIYORUM"

Kocaeli'de tüm belediyeleri kazanmış olmanın önemli olduğunun altını çizen Ergün, "Bu başka iller için belki önemli gibi durmaya bilir. Ama Kocaeli'de 13-0 önemlidir. 13 belediye başkanımızdan 1'i aday gösterildi, diğerleri değişti. Ben tüm adayları çok yakından tanımıyorum. 2015 Haziran'dan bu yana fazla siyasi aktivite içinde görünmemiş olabilirim ancak Türk siyasetinde gelişmeleri yakından takip ediyor, araştırmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ERGÜN, "BU KENTİN BİR EVLADI"

"Belediye başkan adaylarını tanıyoruz" diyen ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın güzel hizmetler yapacağını belirten Ergün, "Bu şehrin çocuğu Tahir Büyükakın, genel sekreterlik, valilik yaptı. Kendisi güzel hizmetlere imza atacaktır.

Zeki Aygün, il başkanlığı, milletvekilliği, MKYK üyeliği yaptı. Şimdiye kadar yanlışlarını görmedik, güzel hizmetler yapacaklardır. Derince'de oturuyorum, kendi ilçemizde de destekleyip oy vereceğiz. Her yerde de vatandaşlarımızın desteklemesini isteyeceğiz" dedi.

"AK PARTİ BELEDİYECİĞİNİN ÜRÜNÜ"

"Büyükşehir ve ilçelerimizde güzel hizmetler yapıldı" diyen Nihat Ergün, "Kocaeli'de değişimler oldu. Bu AK Parti Belediyeciliğinin ürünüdür" ifadelerini kullandı. Nihat Ergün'ün konuşmasının ardından AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu konuşma gerçekleştirdi. Birlikten bereket doğduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, "İtiş-kakış olsaydı bereket olmazdı. Bundan sonra da birlikteliğe dikkat edilirse bereket olur.

KARAOSMANOĞLU, "TAMAMINI KAZANACAĞIZ"

17 yıldır iktidardayız; uzun yıllar içinde yönetimlerde bazen eksiklikler olabiliyor. Adaylarımız yeni dönemde en güzel hizmetleri üreteceklerdir. Önümüzdeki dönemin daha verimli olacağını düşünüyorum. İzmit'te seçim her zaman zor olmuştur. 31 Mart'ta sonuç, sevindirici olacak. 13 belediyenin tamamını AK Parti kazanacak" dedi.