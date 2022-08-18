AK Parti, kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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AK Parti, kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarını yalanladı

18.08.2022 13:26

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluş yıl dönümü etkinliğinde katılımcılara Recep Tayyip Erdoğan imzalı İsviçre marka saat hediye edildiği iddialarına ateş püsküren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" paylaşımında bulundu.

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü, 15 Ağustos Pazartesi günü geniş bir katılımla ATO Congresium'da yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin davet edildiği programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları da katıldı.

Kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarına AK Parti'den yanıt: Yalanınız batsın

İMZALI SAAT DAĞITILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşma gerçekleştirdiği etkinlikle ilgili ortaya atılan bir iddia ise ses getirdi. Bazı medya organlarında, toplantıda katılımcılara imzalı İsviçre marka bir saat dağıttığı öne sürüldü.

Kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarına AK Parti'den yanıt: Yalanınız batsın

"YALANINIZ BATSIN"

Çıkan haberlere yanıt ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Dağ, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" ifadelerini kullandı.

Kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarına AK Parti'den yanıt: Yalanınız batsın
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Hamza Dağ: 'AK Parti olarak hakikatin hakkını gözetmeye devam edeceğiz' Hamza Dağ: 'AK Parti olarak hakikatin hakkını gözetmeye devam edeceğiz'

Hamza Dağ, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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