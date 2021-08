AK Parti İl Başkanı Ünsal: "AK Parti ülkemize çağ atlattı" - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti'nin ülkemize çağ atlattığını belirterek "AK Parti, Türk siyasi tarihi için bir milat olmuştur. Kuruluşundan 15 ay gibi kısa bir sürede tek başına iktidar olarak, milletimiz tarafından bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya ispatlamış bir partidir." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Ünsal, mesajında 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'nin "Her şey Türkiye İçin" anlayışıyla yola çıktığını ifade ederek, "14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durumlara karşı bir çözüm yolu olarak kurulan AK Parti, Türk siyasi tarihi için bir milat olmuştur. Kuruluşundan 15 ay gibi kısa bir sürede tek başına iktidar olarak, milletimiz tarafından bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya ispatlamış bir partidir." diye konuştu.

AK Parti'nin destan yazdığını ifade eden Ünsal, "AK Parti, tüm kadrolarıyla hizmet destanları yazmış, her seçimde milletinin takdirini daha fazla kazanarak, Türkiye'yi her alanda marka haline getirmiştir. Hayata geçirdiği icraatlarla hizmet çıtasını sürekli yükselterek Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir başarı hikayesi yazmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun davasını davası olarak gören aziz milletimizin AK Parti'ye olan desteği her zaman katlanarak devam etmektedir. AK Parti teşkilatının inanmış kadroları olarak, ilk günkü heyecan, azim ve inançla Türkiye'yi her alanda çağ atlatacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm engellemelere ve zorluklara rağmen milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır." ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR