AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, partisinin 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, 14 Ağustos 2001'de, kurucu Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" sloganıyla yola çıkan partilerinin 20'nci yılını kutladıklarını anımsattı.

Millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldırarak, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" felsefesini şiar edindiklerini, bu anlayışla her seçimden güçlenerek devam ettiklerini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Vatan, millet, devlet ve bayrak davasında daima ileri bakan, inandığı yolda yürüyen AK Parti'nin başarısındaki sır, millete hizmet yolunda, milli iradeye, hakka ve halka kayıtsız şartsız teslimiyettir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan AK Parti, mazlumların umudu Türk milletinin gerçek sesi olmuştur. Girdiği ilk seçimle milletin güvenini kazanarak göreve başlayan AK kadrolar büyük ve güçlü Türkiye hedefi, 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmettir' düsturu ile gece gündüz demeden çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin kıymetli mensuplarını kutluyor, milletimizin emrinde, milletin hizmetkarı olma anlayışı ile gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm yol arkadaşlarıma şahsım adına ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum."