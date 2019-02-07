Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Maden Belediye Başkan Adayı Adaylıktan Çekildi

AK Parti'nin Maden Belediye Başkan Adayı Adaylıktan Çekildi

10 dakika önce

Elazığ'ın Maden ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Kaçar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

AK Parti'nin Maden Belediye Başkan Adayı Adaylıktan Çekildi, System.String[]
Elazığ'ın Maden ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Kaçar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleri ile Maden Belediye Başkan adayı olarak isminin açıklandığı günden itibaren, ilçenin AK Parti belediyeciliği hizmetlerine kavuşması için yoğun bir çalışma sürdürdüğünü belirtti.

Bu çalışmalar sırasında sağlık sorunlarının ortaya çıktığını ifade eden Kaçar, şunları kaydetti:

"Her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin bu süreçte yeni bir değerlendirme yaparak daha etkili bir seçim kampanyası yürütecek, ilçemize çok daha başarıyla hizmet verecek bir arkadaşımızı belediye başkan adayı olarak belirlemesini sağlamak adına parti büyüklerimizin de olurlarını alarak, AK Parti Maden Belediye Başkan Adaylığı'ndan feragat etmiş bulunmaktayım."


Kaçar, kendisinden sonra belediye başkan adayı olarak belirlenecek kişinin yanında olacağını ve sağlık durumunun el verdiği ölçüde çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Ekrem Kaçar, Elazığ, Maden, belediye başkan adayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu

Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:10:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Maden Belediye Başkan Adayı Adaylıktan Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]