AK Parti'nin Maltepe Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal, ekonomiden bahsediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal, ekonomiden bahsediyor. Tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek, önce o kendi kasasını yönetsin, kendi kasasını. Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz, ağlanacak halleri var. Onun için nasıl ki yedi düvel saldırdı ekonomimizi çökertemediyse, Allah'ın izniyle bundan sonra da çökertemez." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Maltepe Merkez Camisi Meydanı'nda düzenlenen Maltepe mitinginde halka hitap etti.



Erdoğan, Maltepe'nin İstanbul'un kadim ve seçkin semtlerinden olduğunu, ilçenin İstanbul'a ev sahipliği yapmış bir mekan olduğunu söyledi.



İstanbul'un fethinden asırlar önce Osmanlı topraklarına katılan bu bölgenin bugüne kadar hep milletin göz bebeği olarak kalmayı sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, Maltepe'nin aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın son nefesini verdiği yer olduğunu aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'in 300 bin kişilik ordusunun başında sefere çıktığında Hünkar Çayı mevkisinde hastalanıp vefat ettiğini anlattı.



Bu sırada bir çocuğun "Tayyip dede, buradayım dede" sözlerine karşılık veren Erdoğan, "Burada mısın? Gördüm. Ama çok çalışacaksın ha. Bir yarın var, tamam. Anne, baba, bütün aile..." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Ben ne diyorum, kale içeriden fethedilir. Kalenin içerisinde Fatihler kim? Hanımlar. Kaleyi siz düşüreceksiniz. Buna hazır mıyız? Çalışıyor muyuz? Bugünü saymazsak 24 saat... Ben size inanıyorum. Siz bu işi bitireceksiniz. Gençler siz de hazır mısınız? Arkadaşlarınıza tek tek biraz sonra anlatacaklarımı onlara da anlatacaksınız ve inşallah Maltepe artık Maltepe'mizi sömürenlerden bu seçimde kurtulacak." diye konuştu.



İstanbul'un en eski belediyelerinden biri olan Maltepe'nin bir dönem Kartal'a bağlanmışsa da daha sonra yeniden bu hakkı elde ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Fatih'in emaneti bu ilçemiz yine tarihi bir kararın arifesindedir. Pazar günü Maltepe hem büyükşehir hem de ilçe belediye başkanlarını seçecek hem de evlatlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımızın kararını verecek. Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. Tamam da yani belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek, önce o kendi kasasını yönetsin, kendi kasasını. Türkiye'nin ekonomisin yönetmek bizim işimiz ve bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz. Ağlanacak halleri var. Onun için nasıl ki yedi düvel saldırdı ekonomimizi çökertemediyse, Allah'ın izniyle bundan sonra da çökertemez. Yani böyle kur, faiz, enflasyon çökertemezler. Biz bu işin başında oldukça bunlara prim vermeyiz."



"Maltepe'de size hizmetkar olmaya hazırız"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, millete hizmete İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başladığını belirterek, bu seçimin anlamını iyi bildiğini söyledi.



Bu emanetin 1994'te kendisine verildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Siz 94'te bu emaneti bu kardeşinize verdiniz mi? Peki o zaman Maltepe neydi? Çöp, çukur, çamur. Öyle mi? Zaten bu CHP'nin tanımıdır. Çöp, çukur, çamur. CHP'nin bir tanımı daha var. Yolsuzluk, yokluk ve yasaklar. CHP budur, tarihi boyunca bunu yapmıştır. İşte şimdi istiyoruz ki artık bu güzel Maltepe'mizi üçlüye verelim. Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetkarınız, bu bir. Büyükşehir Belediye Başkanımız sıradan birisi değil, az önce dinlediniz. Üç, yine dinamik, genç ve Maltepe'ye hizmete adanmış olan kardeşimiz. Hep beraber üçlü olarak, Cumhur İttifakı olarak Maltepe'de size hizmetkar olmaya hazırız. Şimdi siz de tabii bu görevi bizlere vereceksiniz. Ben buna inanıyorum. Durmak yok, yola devam."



"Gerçek Mehmetçiklerimize biz laf söylettirmeyiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a ve Maltepe'ye bugüne kadar yaptıklarını ve önlerindeki dönemde yapacaklarını paylaşacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu seçim sürecinde öyle ittifaklar kuruldu, öyle karanlık pazarlıklar yapıldı, öyle niyetler ifşa edildi ki pazar günü sandıktan çıkacak sonucun anlamı çok farklı bir yere geldi. Biliyorsunuz biz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında milletimizin kurduğu ittifakı, Cumhur İttifakı adıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte devam ettiriyoruz. Şimdi belki bilmiyorsunuzdur söyleyeyim, o gece 23.15, Bay Kemal Atatürk Havalimanına geliyor ve FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i kaçırıyor. Nereye? Bakırköy Belediyesine. O orada kahvesini yudumluyor. Saat 01.15, ben de damadım Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey, eşim, kızım, torunlarım, biz de Atatürk Havalimanına iniyoruz. On binler orada. Biz onlarla beraber 16 saat havalimanında devlete karşı yapılan darbeyi yönettik. Hamdolsun sonunda ne oldu bu FETÖ'cüleri derdest ettik, yakaladıklarımızı hapse tıktık. Bay Kemal, hani sen tankların önünde dururdun ya. ya FETÖ'cüler da olmasa zaten sen de kaçıp gidecektin."



Şimdi Bayan Meral de ne diyor? 'Mehmetçikler içeride' diyor. Eğer senin Mehmetçiklerin onlarsa yanmışız biz. O senin Mehmetçikler dediklerin gerçek Mehmetçiklere tanklarla yürüyenlerdir. Gerçek Mehmetçiklerimize biz laf söylettirmeyiz."



"Durmak yok, devam edeceğiz"



Mehmetçiğin, "Küçük Muhammed" diye anıldığını, onların sevgililer sevgilisinin izinden gidenler olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Onlar devletine F16'larla bombalar yağdırmaz. Senin o Mehmetçik dediklerin benim Ankara'daki Özel Kuvvetler'de oraları bombaları yağdırdılar. Bunlar mı senin Mehmetçiğin? Ey gidi Bayan Meral, sen istikametini kaybettin. Hani sen milliydin, hani sen yerliydin? Sen kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybettin. Aynen hani tencere kapak meselesi. Çünkü Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti. Değil mi? İşte pazar günü beka meselesi diyoruz ya bunların hesabını soracağız.



Ne diyor Bay Kemal 'YPG Türkiye'ye niye bir şey yapsın ki?' Lafa bak. ya bizim yüzlerce kardeşimizi sınır boylarında şehit edenler bunlar değil mi? İşte bu YPG'ye biz terör koridorundan hesap sormadık mı? Afrin'e niye girdik? Zeytindalı ile Cerablus'a niye girdik? İşte bunun için girdik ama Bay Kemal'in böyle bir derdi yok. Bizim derdimiz var, biz dertliyiz ve biz talimatı ne Kandil'den alıyoruz ne Pensilvanya'dan alıyoruz. Biz talimatı milletimizden alıyoruz. Onunla da işte Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e, Kandil'e girdik ve inlerinde bunları vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Durmak yok, devam edeceğiz."



(Sürecek)

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