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AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor - Son Dakika

AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

05.02.2022 16:00

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı, Bursa'da devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı, Bursa'da devam ediyor.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen programın bugünkü bölümüne, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, bazı milletvekilleri ve 11 ilden gelen gençlik kolları il, ilçe ve teşkilat başkanlarının yer aldığı program, açılışın ardından basına kapalı devam etti.

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek kapanış programıyla tamamlanacak.

AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor
AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor
AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

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Marmara Bölgesi, AK Parti, gençlik, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor - Son Dakika


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